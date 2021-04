Una cocina fantasma al lado de un colegio: "Supone contaminación e inseguridad vial para mil menores"

"¿Pero a quién se le ocurre permitir instalar en 600 metros cuadrados 12 cocinas industriales que van a estar en funcionamiento de 10 de la mañana a 11 de la noche justo al lado de un colegio con casi mil alumnos matriculados? Me lo cuentan y no me lo creo. Estamos hablando de la salud de menores ", explica Iris, madre de una alumna del colegio y perteneciente a la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio Miguel de Unamuno.

Contaminación e inseguridad vial para casi 1.000 menores

"No comprendemos que Mariano Fuente dijera que iba a cambiar el Plan de Urbanismo de Madrid y no solo no lo ha hecho sino que se siguen concediendo licencias para esta actividad industrial al lado de un cole", asevera Iris que explica que en estos momentos existe un vacío legal que está permitiendo a este tipo de negocios proliferar en las ciudades sin que haya una regulación específica para los mismos. Esto hace que las licencias que solicitan las empresas para desarrollar esta actividad no están dimensionadas para medir el impacto que realmente tienen en el entorno en el que se instalan".