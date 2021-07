Collares con GPS para prevenir los ataques de lobos a las vacas

María Páez sabe en todo momento dónde están las vacas de su ganadería extensiva de Viana do Bolo

El sistema monitoriza los movimientos de los animales y permite una gestión mas sostenible y rentable

Incluso los oficios más antiguos, como la ganadería, se adaptan a los tiempos. Las vacas de María Páez viven como lo hacían sus antepasadas, pastando libres por el campo. Pero ahora, las nuevas tecnologías ayudan a evitar los temidos ataques de los lobos. Estas vacas de Viana do Bolo, en Ourense, han jubilado los cencerros y los han cambiado por collares con dispositivos GPS.

María se unió hace un año al proyecto Gelob, impulsado por varias entidades con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Han diseñado una aplicación para poder tener geolocalizados a los animales en todo momento. El objetivo es que las ganaderías puedan realizar una mejor gestión y favorecer una convivencia entre el ganado doméstico y los lobos.

Una cría atacada por un lobo la animó a participar

En 2020 las vacas de María sufrieron dos ataques, en uno de ellas murió una cría. “Una vaca estaba a punto de parir y no la encontrábamos. Se hizo de noche y no apareció. Al día siguiente, cuando la localicé vi que había parido pero no tenía a la cría. Nos condujo hacia donde estaba y la encontramos muerta, la había atacado un lobo”, cuenta María.

Con los collares con GPS no hubiera ocurrido lo mismo. Hubiera podido comprobar la ubicación en tiempo real y salir a buscar la vaca. 30 de sus 40 reses tienen este dispositivo y su manera de trabajar ha cambiado por completo: “Puedo tener los animales pastoreando y estar tranquila sabiendo que no salen a la carretera. O puedo marcar un recinto y me salta un chivato si salen de él”. Mientras tanto se puede ocupar de hacer otras labores en su granja, ha ganado tiempo y calidad de vida. “Antes tenía que disponer de una persona que estuviera con ellas y tenerlas en un recinto más cerrado y no hacer un pastoreo tan extensivo. Mis animales están más libres y yo también”, asegura.

Algo más que prevenir ataques de lobos

Los collares con GPS no solo sirven para saber su situación, también monitorizan los movimientos de los animales con el objetivo de hacer una recogida masiva de datos que permitan identificar patrones y poder prever sus cambios de comportamiento. El ganadero puede ver en la aplicación web y en el móvil los indicadores de estado de los animales, la temperatura, la distancia recorrida, su actividad y ubicación.

Esto le permite a María hacer una gestión más sostenible de los pastos: “Si hay zonas donde no han estado durante mucho tiempo puedo llevarlas allí para que pasten. Si no, mi trabajo sería estar las 24 horas con los animales. Así hago un pastoreo más virtual. Me ayuda mucho”.

Problemas por la cobertura y el coste del sistema

Aunque estos dispositivos han cambiado su día a día, vivir en el campo, en una zona tan apartada, tiene sus pegas. “A veces la cobertura nos falla. Tuve que instalar una antena y aún así hay zonas en las que la cobertura se queda escasa. Si funcionase mejor sería otro mundo. No podemos seguir siendo ciudadanos de segunda. Tenemos que tener los mismos derechos que los de ciudad”, exige.