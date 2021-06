"Árbol va": la particular manera de probar la resistencia de los ejemplares en los parques gaditanos

"Lo peor no son las que han caído, lo peor, pienso yo, lo peor puede estar en las que no han caído ", explica José Luis Morena. "Los tirones con la cuerda pueden haberlas dañado interiormente, un daño que no se ve, pero que puede ser peligroso cuando los temporales vuelvan a desatar vientos fuertes".

"Me he quedado patidifuso, me parece una animalada que en el siglo XXI se estén haciendo estas cosas", explica a NIUS, Pablo Esparza de la Escuela de Arboricultura `I´m a Tree´. "Tenemos resistógrafos, que miden la dureza y la resistencia de la madera del árbol del exterior hacia el interior. Tenemos tomógrafos que a través de ondas te va diciendo si encuentra algún problema o no. Hay métodos que no sean hacer el animal".