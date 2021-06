Conciertos, movilidad, consumo, lo que hemos recuperado y lo que aún nos falta para volver a la normalidad

Movilidad: del confinamiento estricto al final de los toques de queda, volviendo a la normalidad

En comparación a un día normal previo al coronavirus , el pasado 26 de mayo un 18,68% de la población abandonó su lugar de residencia durante las horas centrales del día, posiblemente para trabajar o estudiar, casi 10 puntos menos que el 18 de noviembre de 2019 (29,2%). El número de pasajeros de Ave y Larga distancia ha aumentado un 53,1% desde que no hay estado de alarma, según Renfe.

Consumo: sin los niveles previos a la pandemia, pero avanzando a recuperarlos con mejores expectativas

Afiliaciones a la Seguridad Social y exportaciones: dos indicadores en línea con el tiempo precoronavirus

Ocio nocturno, espectáculos y fútbol: el verano empieza a traer los eventos de la vida de antes

Pero es el ocio nocturno, como ocurrió el año pasado con la desescalada, lo que más representa volver a la normalidad. Y aunque no hay unanimidad, Sanidad y las comunidades autónomas avanzan hacia la reapertura de discotecas y salas de conciertos, incluso con experimentos previos. En la línea que marca el ministerio de Carolina Darias (que apoyan Aragón o Navarra, pero no Madrid o Andalucía), los locales podrán abrir hasta las 2 de la mañana siempre que la incidencia acumulada esté por debajo de 50, en tanto que no habrá pistas de baile ni consumo de alimentos y bebidas de pie, condiciones que los epidemiólogos piden endurecer.