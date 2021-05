Convierten en un cuento la sala del escáner infantil del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla

Que no sea la primera vez que se hace no le quita un gramo de mérito. Convertir una fría sala de escáner infantil en un cuento de naves espaciales, estrellas y astronautas sigue siendo tan importante la primera como la enésima vez que se haga. Y la enésima la ha hecho la Asociación Mar por la Sonrisa de un Niño en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aún no está terminado y ya han borrado con colores parte del miedo al que se enfrentan los niños que tienen que pasar el trámite de hacerse una exploración aquí.