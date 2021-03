Cristian, profesor y músico: “Jamás pensé que acabaría tocando en la calle por obligación”

Este profesional de la música lleva un año sin poder trabajar en su orquesta y, desde hace cinco meses, canta por las calles de Vigo para poder llegar a final de mes

Cobra un pequeño paro parcial y da clases en un conservatorio unas horas por las tardes, pero las cuentas no le dan: “No sé cómo hacen otros compañeros con familia"

La solidaridad ciudadana está siendo su tabla de salvación en un momento de asfixia para los profesionales del espectáculo: “No nos ayuda el Gobierno, pero sí la gente”

Su voz y sus acordes alegran el paso de quienes transitan por una de las calles más céntricas de Vigo (Pontevedra). Entre su repertorio, canciones de éxito del pop y el rock español. Al escuchar su música, algunos viandantes sacan la cartera para dejarle unas monedas. Otros, frenan en seco para escucharle. A veces, hasta se forman pequeños corrillos. Probablemente, para muchos, esto es lo más parecido a un concierto que han visto en meses. Porque detrás del micrófono no está un aficionado. Hay un profesional de la música, un artista que hasta hace un año cantaba encima de un escenario.

Cristian Navarro, cantante y guitarrista de la orquesta Charleston Big-Bang, lleva cinco meses tocando en la calle. Lo hace por obligación, porque la pandemia detuvo la que era su principal fuente de ingresos. “Pasé de hacer unas 150 actuaciones al año a no hacer ninguna”, cuenta este artista a NIUS. Un palo económico que se acentuó cuando se enteró de que no se podría beneficiar de las ayudas de los ERTE. ¿Por qué? Pues porque en invierno él, al igual que la gran mayoría de los trabajadores de las orquestas, no estaban dados de alta en la Seguridad Social. “Es la época en la que tenemos menos trabajo y sólo nos contratan días sueltos, cuando hay una actuación. Si esto nos hubiera cogido en verano o, incluso, un poco antes, tendríamos un contrato temporal y sí lo habríamos cobrado”, sostiene.

A Cristian, de 29 años y trabajando desde hace 11 en diversas orquestas como músico, no le quedó otro remedio que ‘tirar’ del paro que tenía acumulado. “Cobro una prestación parcial de 200 euros al mes porque lo compatibilizo con otro trabajo como profesor en un conservatorio de música privado”, explica. Trabaja unas horas por las tardes como docente, pero las cuentas no le salen. Los ingresos no llegan para compensar todos los gastos. “Tengo que pagar el alquiler del piso, la letra del coche, las facturas y comer. No es nada fuera de lo normal. A veces pienso, si yo estoy jodido… ¿Cómo estarán otros compañeros que son padres o madres de familia?”, se pregunta.

Donativos para llegar a final de mes

Ante esta situación, Cristian se lanzó en octubre a cantar en la calle. Con el positivismo que le caracteriza y sus ganas de trabajar, cogió un micro, un altavoz y su guitarra. Y bajo un cartel que ponía “SOS Artistas - Cultura” apeló a la solidaridad de los viandantes. “Llevo once años en el mundo del espectáculo, pero nunca me había plantado en la calle a cantar. No sentí ni reparo, ni vergüenza por tener que hacerlo. Lo que sentí al principio fue un miedo terrible. No sabía cómo iba a reaccionar la gente, temía no gustar”, explica.

La respuesta, asegura, fue tan grata que hasta se plantea continuar como artista callejero, incluso, cuando pueda retomar la actividad con la orquesta. Tener contacto directo con la gente de la calle le ha subido el autoestima. “Sientes la cercanía de la gente, mucho más que en un concierto. Siempre hay quien se para y te dice un “me has alegrado la mañana” o un “qué bonito cantas”. Son cosas que te llegan y que te hace levantarte si estás de bajón. Y otra cosa que he descubierto es que hay gente muy buena y muy solidaria en este mundo: no nos ayuda el Gobierno, pero sí la gente”, manifiesta.

Sale a tocar a la calle siempre que la meteorología se lo permite, normalmente varias horas por las mañanas. “Si una semana hace buen tiempo intento salir todos los días, porque luego igual diluvia los quince siguientes”, comenta este gallego de adopción, natural de Valladolid.

Sus compañeros buscándose la vida en otros sectores

Este músico recalca que el suyo es uno más de los múltiples caminos que han tenido que tomar compañeros de profesión para sortear la crisis económica que ha generado en sus casas el coronavirus. “Hay quien se ha ido a trabajar a un negocio familiar, quien tenía el título de auxiliar de enfermería y se ha ido a una residencia e, incluso, quien se ha puesto a trabajar en el mar. Cada uno se busca la vida como puede porque la realidad es que nos han mandado parar y muchos no hemos recibido ni un euro. Yo había pensado alguna vez en tocar en la calle por diversión, pero jamás pensé verme tocando allí por obligación”, sostiene.

Cristian, por el momento, descarta buscar trabajo en otro sector que no sea la música. Porque eso supondría no sólo un cambio de profesión, sino también de vida. “Hay una cosa que siempre he tenido muy clara: si tuviera que trabajar de cualquier cosa que no fuese la música, me volvería a mi casa, a Valladolid. Estoy en Galicia porque hasta ahora he tenido la suerte de vivir de la música aquí”, sostiene. Teme que este verano sigan sin poder subirse al escenario. "Hay personas que llevan desde octubre de 2019, desde que acabó esa temporada de verano, sin ingresos. Hay orquestas que no han aguantado y estoy seguro de que muchas otras, las que habían hecho inversiones o incluso las que tengan que hacerlas para arrancar, se van a quedar por el camino", concluye.