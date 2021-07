Daniel Bae de la Cruz, del Ejército surcoreano a sacerdote: "Antes fui soldado profesional, ahora lo soy del Señor"

Daniel nació en el seno de una familia católica en Corea del Sur . Desde niño, la profesión que siempre le atrajo no fue precisamente la de su padre, ingeniero y arquitecto, sino la de sus tíos y otros antepasados: militar.

La incógnita sobre su futuro le rondó durante años. Dos caminos diferentes que le atraían por igual, pero, al final, ganó el pulso la herencia militar e ingresó en la academia: "Me satisfacía esta nueva vida; lo cierto es que yo quería ser general. En ese mundo procuraba vivir como un buen cristiano, aunque en ocasiones no era fácil compaginarlo todo; por ejemplo, no podía ir a la Eucaristía cada día y rezaba muy poco. Pero, gracias a Dios, nunca olvidé al Señor y siempre experimentaba su amor y cercanía", explica.