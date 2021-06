Rustem, el dependiente de un supermercado de Barcelona con siete millones de 'me gusta' en TikTok

316.000 personas siguen el perfil del dependiente, que acumula 7,6 millones de 'me gusta'. De hecho, recibe la visita de adolescentes que lo admiran por llevar su 'buen rollo' a la red social más de moda. "Los jovencitos me reconocen, me dicen que me siguen desde el principio y que quieren salir en algún vídeo mío", explica Rustem, que cuenta con la ayuda de su hermano Qasim, que lo graba con el móvil: "Yo les invito también a que me den ideas para hablar y hacer buenos vídeos".