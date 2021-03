Detectives a la caza del escaqueo en el teletrabajo: “Se van a hacer recados con el ordenador en remoto”

Vídeos para acreditar el engaño

En este caso, los detectives acreditan los incumplimientos a través de vídeos y fotografías. “En nuestros informes reflejamos si lo que captamos es una salida puntual o no. Si una persona ha salido a hacer la compra dentro del horario laboral eso no va a tener repercusión en un posible juicio. Pero hay gente que hemos vigilado cuya conducta no responde a algo puntual, no es un “llevo un momento a los niños al colegio y paro después en el supermercado”. Es gente que realmente no hace nada, que igual trabaja una hora al principio y otra al final de la jornada y el resto del tiempo lo dedican a sus propios asuntos o, lo más típico, a su negocio familiar”, sostiene.