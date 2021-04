Detenido un hombre en A Coruña tras amenazar a varios vecinos con un kalashnikov y una pistola

Los gritos de un hombre armado hasta los dientes han interrumpido esta madrugada el sueño de los vecinos de Cee, en A Coruña. "Quieren matarme", gritaba , caminando desorientado por una céntrica plaza, con un subfusil kalashnikov en una mano y una pistola en la otra , y con un chaleco antibalas sobre su torso desnudo. "Me vinieron a casa, tienen a mis tres hijos retenidos", continuaba el desordenado relato.

Se trata de un hombre de 45 años, vecino de la cercana localidad de Muxía, que ha sido detenido por amenazar a varios vecinos durante su vagar armado por las calles. En el momento de la detención, los agentes evidenciaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol y alguna sustancia estupefaciente . No tenía consigo en ese momento las armas, que fueron halladas en un rastreo posterior; el subfusil en un canal y el arma corta en las proximidades del hospital comarcal. Ambas, cargadas.

Hasta que la guardia civil intervino, se vivieron momentos de tensión que fueron recogidos desde la ventana de su casa por un vecino con su teléfono móvil. Se ve al detenido, solo, en una plaza, armado, repitiendo que unos hombres quieren matarlo. "Tú tranquilo, si estás aquí no te pasa nada, no andes por ahí, estate aquí tranquilo y no te pasa nada", le dice el vecino asomado mientras graba. "Lo que pasa es que ahora estás nervioso, relájate anda", intenta convencerlo.