Sulaira, cuidadora de Áyax, en el Día del Cuidador: "No tengo tiempo para trabajar, ni tiempo libre"

"Tiene una enfermedad muy rara", explica la joven a NIUS. Solo una de cada 300.000 personas la tiene: una mutación genética que hace que no se desarrolle. A pesar de que tiene ya dos años y medio sigue siendo como un bebé de dos meses incapaz siquiera de sujetar el peso de su propia cabeza.

"No puede comer solo ni desplazarse", dice su Sulaira. Áyax depende de sus padres, sobre todo de su madre que ahora no trabaja. "Yo me imaginaba a estas alturas con el pequeño en la guardería y buscando empleo", explica su madre. Es imposible. Áyax le necesita para todo.