Murcianos cariñosos, andaluces buenos en la cama: la 'opinión' de Google de cada región de España

Empecemos por aclarar que Google no piensa. Como un espejo hecho de algoritmos se limita a reflejar a diario nuestros miedos, dudas e inseguridades, pero también es un cajón donde metemos sin filtro todo lo que pensamos. Así que Google no dice nada que no hayamos dicho alguno de nosotros antes. Aclarado esto empezamos a navegar.