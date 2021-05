Dida, el artista que tatúa pezones y areolas a mujeres que han sufrido cáncer de mama

De manera gratuita y desinteresada Dida esta devolviendo la sonrisa a miles de mujeres a las que el cáncer de mama ha dejado una cicatriz en sus cuerpos . Hace seis años, una mujer entró en su centro de tatuajes con una petición, quería que le tatuarse las areolas para tapar las cicatrices que el cáncer de mama le había dejado. "Le expliqué que nunca lo había hecho, pero que podía intentarlo" , asegura Dida. La mujer no se lo pensó y aceptó. Durante una hora y tras varios bocetos Dida logró dibujar dos perfectas areolas realistas que cubrían las cicatrices de la mastectomía.

Cada semana dedica una jornada entera a tatuar mujeres. "Al día son unas siete mujeres las que me da tiempo a tatuar" . Con la llegada de la pandemia no pudo realizarlos, por lo que ahora tiene una larga lista de espera que supera el medio centenar de mujeres. "Poco a poco las iré tatuando a todas, por desgracia cada vez son más las que lo necesitan".

Encarnación es una de las mujeres que ha pasado por sus manos. "Soy otra, no sé como puedo agradecérselo", asegura emocionada. Hace 15 días que se tatuó las dos areolas y reconoce haber cambiado su vida. "Los médicos obran el milagro de curarte, pero Dida pone la guinda". Asegura que cuando se mira en el espejo, no ve cáncer, no ve cicatrices "solo veo dos pechos normales y corrientes".