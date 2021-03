González Rivas, el 'doctor de los récords', opera con éxito un caso nunca visto gracias a una técnica pionera

Si se trata de algo que no se ha hecho nunca, entramos en su territorio. Su pasión por la cirugía le ha llevado a devorar récords. Nadie opera más que él en Europa ni Estados Unidos, unas 800 intervenciones al año. Nadie lo ha hecho en más lugares, 112 países . Es el único extranjero galardonado con el Premio Nacional de Medicina de China . Son tantos los méritos de Diego González Rivas que resulta difícil imaginar algo que no haya hecho ya, pero la medicina siempre ofrece nuevos retos y el cirujano coruñés se ha enfrentado a algo que la medicina ha había descrito en el pasado.

¿Qué hacía ahí el pegamento? La masa, utilizada para reparar las venas uterinas en una intervención realizada hace unos meses , se desprendió, y el flujo sanguíneo la transportó hasta la aurícula, luego al ventrículo y de ahí salió finalmente despedida a la arteria pulmonar del pulmón derecho, provocando el tapón. La fortuna quiso que la obstrucción no fuese total , a través de los poros del engrudo se filtraba el riego suficiente para aguantar con vida.

Para extraer el tapón, se propuso a la paciente una intervención muy agresiva . Los médicos tendrían que hacerse paso hasta la arteria abriendo el esternón, separando las costillas, canulando la arteria aorta, parando el corazón y la actividad pulmonar, realizando una incisión en el pulmón derecho para finalmente retirar el pegamento . En realidad, razona Rivas, "no había otro abordaje".

"Estaba seguro de que se podía hacer porque tenemos mucha experiencia de reconstrucción de arteria por vídeo, pero no sabía lo que me iba a encontrar, no sabía lo pegado que iba a estar", reconoce Rivas. Además, esta fórmula entrañaba también una enorme complejidad ya que requiere "un control bascular, estaba muy cerca del corazón, eso es delicado, pero lo conseguimos y a los tres días la paciente estaba en su casa".