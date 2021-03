Los divorcios bajan un 13,3% durante la pandemia

Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9. En 2020 se presentaron 11.329 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 6,9% menos que el año anterior; y 30.070 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 14% que en 2019. Las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que sumaron 21.236, crecieron un 7,7 por ciento respecto al ejercicio anterior; mientras que las no consensuadas (25.184), experimentaron una reducción interanual del 11,2 por ciento.