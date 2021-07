Adiós, Muñeca: una pareja nonagenaria busca familia para su perra antes de entrar en una residencia

Después de 10 años juntos, Muñeca y sus dueños tendrán que separarse el próximo martes, pero ella aún no lo sabe y acompaña a Manolo y María como si nada pasara. Este matrimonio de Suances, en Cantabria, con 93 y 92 años, ya no pueden seguir viviendo solos y la semana que viene dejan su casa para ingresar en una residencia de la tercera edad… a la que su perra no podrá entrar.