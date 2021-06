El 84% de los estudiantes de bachillerato prefieren una prueba EBAU única para toda España

Respecto a la elección de carrera universitaria, un 7% dicen no tener "ni idea", frente a un 92% que tiene clara su vocación (46,6%) o más o menos decidido sus estudios (46,6%). No obstante, más de un 75% reconocen que la información de orientación recibida en sus centros de estudio no ha sido suficiente y les hubiese gustado tener "más herramientas" para tomar la decisión. Prueba de ello es que un 76% no acude a ferias, summer camps o encuentros de orientación universitaria.