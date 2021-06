Pilu Hernández, experta en educación: “A veces, los alumnos repiten curso por una cuestión madurativa”

Los expertos recomiendan a los padres afrontar la repetición de curso sin dramas y con positividad

La docente asegura que los padres reciben peor la noticia que los hijos

Hernández desaconseja los deberes y clases particulares en verano: “Es algo que debemos trabajar durante el curso”.

La entrega de notas se acerca y llega un momento temido por los alumnos que han bajado el rendimiento académico. ¿Cómo se lo tomarán en casa? ¿Y si toca repetir de curso? La maestra, experta en educación y formadora de docentes, Pilu Hernández Dopico, asegura que este momento es más temido por las mamás y los papás. Hernández Dopico explica que los alumnos pueden repetir porque su nivel madurativo inferior o simplemente porque deben ponerse las pilas. Afrontarlo con normalidad es la primera receta que dan los expertos y, en contra de la creencia popular, recuerdan que los alumnos repetidores no son menos inteligentes que el resto y pueden llegar tan lejos como sus compañeros.

P: Se acerca la entrega de notas. ¿Cuál es el mayor miedo de los alumnos?

R: La reacción de sus padres ante el suspenso y con algunos progenitores, haber bajado el rendimiento académico. Temen las repercusiones que esto pueda tener en casa, si van a recibir algún tipo de castigo.

P: ¿Están justificados los castigos por malas notas?

R: Son unas notas que vienen de una evaluación continua. Para los progenitores no tiene que ser ninguna sorpresa. Lo que debe haber es diálogo, ver por qué ha pasado eso. Si ha habido bajo rendimiento y no ha pasado nada en ámbito familiar, deben averiguar si ha sucedido algo en el ámbito social. No defiendo que sean amigos de los hijos, son sus padres, pero la comunicación en familia es fundamental.

Tampoco tiene sentido llenarles el verano de clases particulares, eso funciona durante el curso. Es como si, por cualquier motivo, nosotros no rendimos un mes en el trabajo y nos lo mandan para vacaciones. De nada vale, lo único que hacemos es machacarlos.

Muchas veces son los padres quienes hacen los deberes de los hijos. Se lo toman como algo personal

P: ¿Los padres también temen las malas notas?

R: Sí, muchas veces son ellos quienes hacen los deberes de los niños. Se lo toman como algo personal y sus hijos tienen que ser mejores en todo. Son los padres quienes comparan o compiten, a los niños les da igual si su amigo ha sacado mejor o peor nota.

P: ¿Cómo reaccionan cuando comunicáis malas notas?

R: He tenido padres enfadados porque no le puse mejor nota a su hijo y yo suelo ser generosa porque valoro el esfuerzo. También hay padres que no quieren ver el problema. A veces nos encontramos con padres de alumnos con necesidades especiales a los que les ofrecemos formación adaptada o becas y lo rechazan porque no quieren reconocerlo. Hablamos de educación y si rechazan estas ayudas rechazan que sus hijos hagan cosas con los que serían más felices.

P: ¿Hay cierto estigma social con alumnos repetidores?

R: Sí, hay mucho estigma. Se habla como “el repetidor” en los grupos de whatsapp de los padres. Yo repetí 6º de EGB y COU y no me pasó absolutamente nada. A día de hoy nadie me pregunta si he repetido.

En una misma clase hay niños de enero y diciembre. A cortas edades, el nivel madurativo se nota mucho

P: ¿Por qué pueden repetir curso?

R: El objetivo es que el alumno alcance el nivel de sus compañeros pero siempre hay que valorar si les servirá para ponerse al nivel de los compañeros o no. Si no, no tiene sentido. Si puede afectar a la socialización del niño es mejor esperar a 6º de primaria cuando cambien de centro.

Normalmente, repite el alumno que puede dar más de sí y no lo hace. Pero ante la duda es menor esperar al curso siguiente y trabajar mucho con los padres. También hay que recordar que en una misma clase hay niños de enero y diciembre, el nivel madurativo a cortas edades se nota mucho. Este también puede ser un motivo para repetir curso.

P: ¿Cómo deben afrontarlo los padres?

R: Antes que nada, los padres deben saber que la repetición es el último recurso. El centro debe ofrecer antes algún tipo de adaptación para aquellos alumnos con bajo rendimiento. Por eso, es importante que los padres pregunten qué medidas han tomado previamente con su hijo.

En caso de que las alternativas no hayan funcionado, deben ver la repetición de curso como una oportunidad para el menor. Deben explicárselo a los hijos con naturalidad y enfocarlo de manera positiva. Los hijos imitan la reacción de sus padres. Luego verán que el primer día les va perfectamente. También sería recomendable que el alumno no repita con el mismo tutor. Las causas son multifactoriales pero también es cierto que con ese docente no ha asumido el nivel exigido.

Hay padres que ocultan que su hijo ha repetido curso

P: ¿Cómo deben hablar al entorno de la repetición de curso?