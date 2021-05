Los alumnos se resignan a seguir llevando la mascarilla el próximo curso: "A veces, me olvido que la llevo"

Los profesores reconocen que la mascarilla genera muchas dificultades en la comunicación con los alumnos

Los libros de texto, los cuadernos, el estuche, el almuerzo y… la mascarilla. Sí, ella también será parte de la lista de cosas que haya que preparar para la próxima vuelta al cole. Aún faltan más de tres meses para regresar a las aulas pero ya es seguro que en septiembre los 'peques' no van a librarse de usar mascarilla durante sus horas lectivas en los centros escolares.

A pesar de las previsiones de que en verano el 70% de la población ya esté vacunada, alguna medidas impuestas para frenar la pandemia seguirán vigentes en colegios e institutos. Los alumnos a partir de los seis años seguirán llevando mascarilla, formando grupos burbuja y manteniendo las distancias entre pupitres.

En secundaria, la separación pasaría de 1,5 a 1,2 metros en clase, lo que facilitará que todos quepan en clase para que todas las horas sean presenciales. Todo esto echa por tierra el sueño de quienes imaginaban un curso a la antigua usanza, es decir, libre de mascarillas, burbujas y separaciones.

Resignados a llevarla

Con la noticia de la obligatoriedad del uso de mascarillas en las aulas aún caliente, a las las puertas del instituto de bachiller Iturrama, en Pamplona, los chavales se muestran resignados. "A mí hasta se me olvida que la llevo muchas veces, es que casi ni la noto", dice uno de ellos, que reconoce que al principio llevarla en clase no fue nada fácil. "La verdad es que me daba mucho calor y me agobiaba a la hora de hablar en clase", asegura. Sin embargo, para otros con el continuar usándola no le ha resultado tan positivo. "Estoy aburrida de ella", admite una alumna de primero de bachiller.

En lo que casi todos los estudiantes coinciden es en que la mascarilla es "un mal menor" que están dispuestos a acatar con tal de que las clases sigan siendo presenciales. "Yo me la pongo con tal de no tener que volver a estudiar en casa", confiesa un alumno. "Para mí las clases online eran una tortura porque me costaba concentrarme muchísimo", explica.

Si entre estos alumnos de 16 y 17 años la noticia no ha sorprendido, tampoco lo ha hecho entre los más pequeños. En el Colegio Cervantes de Bilbao, Miguel de nueve años asume que "es necesaria para no contagiarse" y reconoce que él ya se ha acostumbrado, aunque hay un momento en el que este chaval, sí o sí, quitaría si pudiera la obligatoriedad de su uso: “En Gimnasia es un rollo llevar mascarilla porque se me empañan las gafas y no veo nada”. Algo parecido le pasa a Maialen “es muy molesta, casi ni veo porque con el calor se me empañan las gafas”.

"Es como tener una sordina en la boca"

Sin duda, las gafas y la mascarilla parecen destinadas a no ser una pareja bien avenida, ni entre los adultos ni entre los más pequeños. Pero además de las molestias de aquellos que padecen algún defecto en la visión, el uso de la mascarilla en las aulas ha generado otras dificultades durante este curso como reconoce Iñaki Gómez, profesor de un centro de enseñanza de Bizkaia. “Con frecuencia nos dificulta el entendimiento, es como poner una sordina en la boca”, admite. "Entorpece muchísimo la comunicación, la expresividad, a veces no sabes ni quién te está hablando", añade Juan Rivera, profesor de un colegio vasco. Por eso, él es partidario de "no tomar decisiones de forma prematura" y esperar a ver cómo va el verano para decidir sobre el uso de mascarillas el próximo curso.

También otra docente Nerea Muñoz admite que la mascarilla "es contraproducente a la hora de dar clase" pero, en su opinión, "por delante quedan meses complicados de mucho contacto social y hay que ser prudentes". Ane Zugasti que da clases de lengua y literatura en bachiller tiene compañeros que "han empezado a usar micrófono para impartir clase porque con la mascarilla se fuerza muchísimo la voz" pero ella ve bien que se mantengan las mascarillas "por lo menos, hasta que empiecen a vacunar a los más jóvenes".

Responsables, obedientes y "dóciles"

A las mil tareas diarias que acomete el profesorado, este año se ha añadido la de ser `guardianes del buen uso de la mascarilla´. Recordando con frecuencia, como admite Iñaki Gómez, a los alumnos cómo había que colocársela: “Se les va bajando y se les queda la nariz sin tapar, no se dan ni cuenta así que nos toca estar todo el rato insistiendo en que se la suban”. Aún con todo, los alumnos han sido responsables con su uso, obedientes "e incluso dóciles", apunta Rivera, si bien algunos docentes ponen en duda que los más pequeños sean conscientes de la importante de su uso “porque en su tiempo libre muchos no se la ponen, al menos, no a rajatabla”.