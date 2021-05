Álvaro, el alumno que más sabe de Geología en España: “Me encanta empaparme de rocas y mapas topográficos”

No es la primera vez que este instituto cuela a uno de sus alumnos entre los mejores del mundo. Es la cuarta ocasión que participan en la Olimpiada Internacional de Geología . “Hemos ido a Brasil, a Italia y a Japón. Este año, la pena que tengo es que Álvaro no va a poder viajar”, cuenta. El coronavirus obligará a que la prueba, prevista inicialmente para agosto en China, se realice por medios telemáticos.

No se ve trabajando como geólogo

Sin embargo, a pesar de sus enormes cualidades y su facilidad para entender esta rama de la ciencia, no se ve trabajando como geólogo. “Es cierto que me gusta aprender cosas relacionadas con ella, pero profesionalmente no lo veo”, dice Álvaro. Todavía no ha decidido qué estudiará cuando acabe el Bachillerato. Valora varias opciones, todas ellas relacionadas con carreras de ciencias puras. Porque, según dice, las letras no se le dan tan bien.