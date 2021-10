Los aplausos a Mariví, orientadora en un instituto: "A un chaval que se porta mal hay que escucharle"

Tras 27 años trabajando en el mismo instituto en Logroño, Cabero se ha jubilado con el aplauso de todo el centro

"Nunca he visto a un adolescente que si tú le dices que le entiendes, se cierre"

"La autoridad te las ganas no imponiéndote sino llevando las clases muy bien preparadas"

Mariví Cabero Cabero (1960, Santa María del Páramo, León) no se esperaba lo que le ocurrió el pasado 1 de octubre. Ese día se jubilaba tras 27 años trabajando como orientadora en el instituto público de secundaria Tomás Mingot de Logroño. "Ese viernes era mi último día de trabajo y estaba organizando todo en mi despacho para el sustituto que venía. Una compañera me avisó que había una madre que quería hablar conmigo. Pensé: 'Qué día tan malo, pero debe ser una urgencia, esto es que ha pasado algo'. Al abrir la puerta, lo que se encontró fue un sonoro y larguísimo aplauso de alumnos y profesores en el pasillo que venían a despedirse y que acabaron haciéndola llorar de emoción (ver vídeo).

En estos 27 años en el instituto, le ha tocado vivir de todo. "Comencé cuando se impartía BUP y COU (antiguo Bachillerato) y nos dedicábamos básicamente a la orientación profesional. Les decíamos a los alumnos qué carreras había, veíamos sus intereses y les orientábamos”. Con la llegada de la ESO, y la educación obligatoria hasta los 16 años, llegó la diversidad a los institutos: alumnos con necesidades educativas especiales, chicos con determinados problemas desde primaria que antes no llegaban porque se iban a la FP, mucha inmigración. "Todo eso fue una revolución en el departamento. Han sido años de muchísimo trabajo. Y he sido la única orientadora de este centro, con 700 alumnos".

Pregunta. Cuéntenos, ¿qué ha hecho para recibir esta despedida tan calurosa?

Respuesta. El reconocimiento que he tenido ha sido por el tiempo que he dedicado alos alumnos. A ningún chaval que ha venido a mi despacho y ha llamado a mi puerta le he dicho: "Vuelve mañana que hoy no tengo tiempo". Siempre le he escuchado. Si el tema era menos importante, lo he resuelto más rápido. Pero si era importante, nos hemos sentado. Lo que no quería es que nadie se fuese con la sensación de que tenía que volver mañana, porque, entonces, ya no volvía.

P. ¿Y qué le solían contar los alumnos cuando llamaban a la puerta?

R. Ha habido de todo. Chavales que venían súper agobiados porque no les llegaba las notas de corte, con problemas de ansiedad. Algunas veces hemos cogido una bolsa de plástico para hacer respiraciones, nos hemos tomado una tila. También han venido alumnos que tenían dificultades porque no sabían estudiar aunque metiesen mucho tiempo. Chicos que están enganchados a los móviles, a los videojuegos.

P. Y a los padre, ¿también les ha atendido?

R. Sí, claro. También han venido con necesidades porque no sabían cómo educar a los hijos, porque se les ha ido de la manos, porque la adolescencia es complicada. Al final es dar pautas tanto a profesores, como a alumnos, como a padres.

P. Y a los profesores, ¿qué consejos les daba?

R. Que conozcan a los chavales. Yo les daba muchísima información, que nos llegaba del centro de primaria y que íbamos recabando año tras año. Los profesores tienen que dedicar a sus alumnos mucho tiempo.

P. Y si tiene que elegir entre padres, alumnos y profesores, ¿quiénes son más difíciles?

R. Los padres. Porque cuando tienes un problema, si los padres no colaboran… Ocurre que quieren que pongas el énfasis en el alumno, cuando, a veces, es el entorno familiar el culpable. No podemos tratar al alumno como una isla, porque viene influído por lo que tiene en casa y en su entorno. A veces hay que modificar otras cosas, y eso sí que es difícil.

P. ¿Qué alumnos son los que necesitan más orientación?

R. Normalmente, los que tienen problemas de aprendizaje. Lo importante es que tengan un buen diagnóstico, porque a veces lo que te encuentras es que en primaria no han sido diagnosticados porque a un orientador le es difícil poner una etiqueta a un chaval de siete años. Pero que estén bien diagnosticados y que se les dén los recursos desde que aparecen las dificultades sería lo más interesante. A veces llegan de primaria con problemas de lectoescritura que es muy complicado tratar. Si, por ejemplo, hay una dislexia, piensas: "Ostras, hemos perdido muchos años. Si a este chico le hubiésemos tratado antes, ahora le podríamos dar estrategias para que le fuese mejor". No nos queda más remedio que ir poniendo parches porque el problema ya no lo podemos tratar.

P. ¿Y qué se puede hacer con otros alumnos más complicados, más díscolos, que quieren abandonar el sistema educativo? ¿Cómo se les engancha?

R. Los que tienen problemas comportamentales, muchas veces, es escucharlos y empezar a tirar… El último caso que he tenido ha sido un chico que nadie creía en él. Se ha tirado dos cursos con la capucha del chándal puesto y tirado en la mesa. Era muy joven y no podíamos hacer nada con él. Bueno, pues en un momento dado llegó un tutor, que le enganchó, y hoy este chaval está en cuarto de la ESO. Aunque tiene mucho retraso a nivel curricular, a nivel personal y de habilidades sociales, ha cambiado un montón, ya es un ciudadano.

P. ¿Cree que no se escucha suficiente a los alumnos?

R. Yo creo que no, vamos tan deprisa… Las familias muchas veces interrogan más que escuchan y a veces hay que escuchar sus silencios. Y creer en ellos. El último día que trabajé, una alumna con una deficiencia importante, me dijo: "Mariví, te vas y me dejas aquí". Y yo es que cada vez que pasaba por la clase de alumnos con alguna deficiencia cognitiva les decía: "Chicos, ¿qué tal habéis dormido? Venga, a soñar mucho, que nosotros podemos, que somos un equipo". Eso, que parece una tontería, que lo dices casi como una rutina, les cala. Y eso es lo que me gustaría transmitir a los jóvenes que se van a dedicar a la orientación, que escuchen, que estén siempre ahí, y que les echen una mano. Porque yo nunca he visto a un adolescente que si tú le dices que le entiendes, se cierre.

P. Y los adolescentes, ¿de qué se quejan?

R. De que les mandamos muchos deberes, de que tienen que estudiar mucho, y de que hay muchas normas. Y hay que explicarles que las normas están en todo. También cuando salimos a la calle y nos encontramos un paso de cebra, el coche tiene que pararse porque si no se llevaría a un peatón por delante. Si se lo explicas así, se dan cuenta. Yo siempre les digo que las normas son normales, que nos permiten convivir. Y lo entienden.

P. ¿Han cambiado tanto en estos 27 años los alumnos de su instituto?

R. El alumno no ha cambiado, ha cambiado la tecnología. El alumno sigue teniendo los mismos miedos e inseguridades. También ha cambiado la dedicación de las familias, muchos chicos llegan a casa con la llave colgada. Son mayores, pero necesitan que alguien esté en casa.

P. ¿Y a los padres, qué les dice?

R. Que no los comparen. Que los éxitos hay que celebrarlos y los fracasos que sean siempre una posibilidad de cambio. Lo que no puedes es decirle a tu hijo que no vale para nada, porque entonces ya no va a hacer nada. Mejor es decirle: "¿En qué hemos fallado? Pues vamos a buscar soluciones".

P. ¿Hay más acoso escolar ahora que antes?

R. El de ahora es un acoso por redes sociales, y es el más puñetero porque es el que más consecuencias tiene. Siempre se ha llamado a alguien gafotas, gordo, pero ahí se quedaba, pero ahora, con el tema de las redes, se expande por todos lados y eso es muy difícil de atajar.

P. ¿Han perdido autoridad los profesores?

R. Yo no creo que la hayan perdido los profesores en general sino en particular. La autoridad te las ganas no imponiéndote sino llevando las clases muy bien preparadas. No se pueden dejar tiempos muertos en clase y decir a los alumnos que se pongan a hacer ejercicios. Los chavales tienen que ver ilusionado al profesor. En las evaluaciones se ve como algunos profesores dicen que están encantados con un grupo y otro que no puede con ellos. Y, en ese caso, hay que analizar por qué.

P. ¿Qué le parece que haya itinerarios desde tan pronto para encaminar a los alumnos hacia unas salidas u otras?

R. Con 16 años no se puede decidir lo que quiere ser uno en la vida. Debería haber una enseñanza obligatoria más larga que fuese muy polivalente. ¿Por qué un alumno, que va por letras, tiene que dejar de ver las Matemáticas en cuarto de la ESO? ¿O Arte, si va por ciencias? Un chico de 16 a 18 años cambia totalmente. Vamos a darles tiempo y que luego elijan lo que quieran, no hay que especializar tanto. A lo mejor al mundo de la empresa le interesa, pero al de la educación, no.

P. ¿Eres optimista con esta generación de alumnos?