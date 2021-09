¿Apuntamos a los niños a extraescolares o no?

Es normal que, en estas circunstancias, dudemos si no estaremos saturando a los pequeños con excesivas clases extracurriculares. Incluso podríamos cuestionar si pasar tantas horas fuera de casa les roba tiempo de estudio.

A simple vista puede parecer que la opción más sencilla si no queremos que afecte a su rendimiento escolar es que continúen con actividades de carácter más teórico. Recibir clases de matemáticas o inglés, pensamos, les beneficiará en sus notas escolares. Por el contrario, las que tienen un carácter menos académico son prescindibles, ¿a que sí?

La cuestión es si estaremos haciendo lo correcto descartando las actividades deportivas. No es una decisión baladí, porque repercutirá en cómo serán nuestros hijos en el futuro . Entre otras cosas porque tendrán mayor tendencia al sobrepeso o la obesidad.

Desafortunadamente, el último informe realizado en población infantil y juvenil española mostró que los niños y niñas no cumplen ni de lejos las recomendaciones de ejercicio físico realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es más, en la mayoría de los centros educativos ni siquiera se imparte toda la carga lectiva de Educación Física permitida.

Entonces, caso resuelto. Les apunto a deporte porque no solo mejoran su salud, sino que también van a triunfar académicamente.

No está muy claro qué sucede a nivel académico cuando un niño o adolescente dedica un número alto de horas a actividades extracurriculares. Pero parece indiscutible que la cantidad cuenta. Sin ir más lejos, en es tudiantes estadounidenses se ha visto que estar apuntado a 5 o más actividades y dedicarles 14 horas o más a la semana podría no ser beneficioso para sus estudios.

No obstante, son tan escasos los alumnos que dedican tanto tiempo a las extraescolares que no es posible extraer conclusiones certeras. La mayor parte están apuntados a 2 o 3 actividades (deportivas y no deportivas) en las que emplean una media de 5 horas semanales. Y esos tiempos sí suponen un beneficio para su rendimiento escolar, sobre todo si implican actividad física.