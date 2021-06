Arranca la segunda selectividad pandémica con quejas: "No todos hemos tenido las mismas oportunidades"

Docentes y alumnos creen que llegan bien preparados aunque el Bachillerato no haya sido igual en todas partes. En los colegios concertados españoles se ha intentado, y se ha conseguido, una mayor presencialidad, mientras que en los institutos públicos, cada uno ha tenido que organizar según su situación particular. Ha sido solo al final, en los últimos meses, cuando se ha conseguido que los alumnos fueran de forma presencial a clase de manera más continuada.

Por eso, algunos alumnos se han quejado de que no todos llegan igual de preparados a la EBAU. María, estudiante de 2º de Bachillerato en un colegio concertado de Madrid asegura que durante las clases online, no se veía bien la pizarra y eso le ha complicado a la hora de estudiar. "Era imposible ver la pizarra y las transparencias a través de la cámara, cuando te quedabas en casa las cosas las entendías peor. Los que han estado en las aulas van mejor preparados", asevera María. Pablo, estudiante de un Instituto Público de Asturias, dice que puede haber desigualdad de oportunidades. "He sacado mejores notas en los exámenes cuando iba a clase que cuando me examina online y me da miedo que eso se note luego a la hora de hacer la EBAU", explica.