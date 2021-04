Celaá dispuesta a vacunarse con AstraZeneca: "Me pondría cualquiera que me digan"

Preguntada durante una entrevista en laCadena SER, sobre si estaría dispuesta a ponérsela, Celaá ha asegurado que se pondría "cualquier vacuna que me digan que me tengo que poner".

"No tengo problema", ha afirmado la ministra, quien ha confesado que está deseando que le vacunen. Celaá incluso ha bromeado con sus años, "todo el mundo sabe la edad que tengo", ha dicho en alusión a que pertenece al grupo de edad susceptible de recibir AstraZeneca.

Recurrirá cualquier intento de "pin parental" en Murcia

La ministra también ha aprovechado para dejar claro que el Gobierno "no va a tolerar" que Murcia, con una tránsfuga de Vox en el Ejecutivo, saque adelante el "veto parental".

Celaá ha confesado que no se ha puesto en contacto con la nueva consejera de Educación de Murcia, "no he intentado hablar con la consejera de Educación de Murcia, voy a ver cómo van decantándose la cosas".