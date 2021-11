El profesor que emociona a sus alumnos al saludarles uno a uno cada día: "Les hace sentirse especiales"

"Yo recuerdo las cosas que me emocionaban, mi profesor de geografía e historia contando el libro como si fueran cuentos, y eso, no se me ha olvidado jamás porque me emocionó y lo aprendí, lo del libro se te olvida". Mejía insiste en que se aprende lo que emociona, por eso, todos los días baila, choca puños o abraza con su mascarilla de payaso y espera que se acuerden de ello. Qué tu profesor, una figura tan importante para estos niños de tres, cuatro y cinco años, te dedique unos segundos antes de entrar en clase, a ti solo, con un saludo que hayas elegido es para ellos algo muy grande. Les reconforta mucho, te pones a su altura y se sienten únicos, especiales. Y, todo suma, ellos están contentos y por lo tanto tienen ganas de aprender y de volver al colegio al día siguiente.