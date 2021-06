Cinco charlas TED para potenciar tu creatividad

1. Ken Robinson: las escuelas matan la creatividad

En “Las escuelas matan a la creatividad” aboga por crear un sistema educativo que refuerce la creatividad y no que la repudie. Cree que las escuelas deberían dar la misma importancia que dan a la física o las matemáticas a las artes como la danza o la pintura. Con esta charla que acumula más de 20 millones de visualizaciones en Youtube, una de las TED Talks más vistas de todos los tiempos, intenta demostrar que muchos menores poseen talentos, pero que las escuelas les hacen creer que no porque no valoran sus destrezas artísticas.