Coral Bistuer y su dislexia: "Gané el oro olímpico sin saber cuál era la derecha y la izquierda de mi oponente"

La campeona de taekwondo reconoce que se sintió ridiculizada en su niñez por ser disléxica

"Mi hijo es disléxico y mi marido siempre me dice que según ve lo que le pasa a él, más me admira por haber sido capaz de haber salido como he salido"

El 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia y los afectados piden referentes públicos para que los más pequeños se vean reflejados en ellos

La deportista Coral Bistuer (Madrid, 1964) es el ejemplo de que a pesar de tener dislexia, se puede llegar muy lejos. La dislexia no es una enfermedad, sino una dificultad para aprender debido a que al leer se confunde o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Un trastorno por el que muchos niños lo pasan mal en el colegio.

El hijo de Bistuer, Rodrigo, de 14 años, también es disléxico. Los dos han sufrido la impotencia de esforzarse y no obtener resultados. "En el cole, empiezas a leer en alto y terminas llorando porque se ríen de ti, porque cambias las palabras, porque vas lento, o no pones puntuación... y la profesora te dice: 'Que tienes 14 años, ¿cómo puedes leer como un niño de tres?'. Te dejan en ridículo cada dos por tres", asegura.

Medallista olímpica de taekwondo (era deporte de exhibición) en Seúl 86 y Barcelona 92, nueve veces campeona de España, cinco veces campeona de Europa y dos veces campeona mundial, Bistuer es actualmente la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Los expertos calculan que sólo entre el 5% y el 10% de las personas que padecen dislexia están diagnosticadas. El 8 de octubre se conmemora el día mundial de este trastorno del aprendizaje.

Pregunta. ¿Quién se dio cuenta de que tenía dislexia?

Respuesta. Estamos hablando de los años 70. Entonces, las clases en el colegio no eran como las de ahora. En la mía había 42 niñas. Allí, se enseñaba como se enseñaba, y el que llegaba, aprobaba, y el que no, pues era tonto o vago. Y encima para ayudar al tonto o al vago te ponían en la última fila para no molestar. Yo hacía mis deberes, era muy disciplinada -imagínate, soy campeona olímpica- pero no pasaba del 3,5. Al final te cuestionas que si estudiando y dejándote las pestañas sacas un 3,5 y sin hacer nada, sacas la misma nota, para que vas a seguir... Por eso tantos chicos que sufren dislexia abandonan los estudios, porque creen que no les compensa todo el esfuerzo que hacen.

P. ¿Cuándo fue, entonces, consciente de que sufría dislexia?

R. Me dí cuenta con treinta y muchos años. Yo sabía que me pasaba algo, pero no sabía su nombre. Con 16 años empecé en el taekwondo, con 17 soy campeona de Europa pero yo no sabía cuál era la derecha o la izquierda de mis contrincantes. En la final de la Olimpiada del 92, en la que gané el oro, mi entrenador me dice: 'Coral, es muy importante que cuando ella tenga la pierna derecha detrás, tú, aunque te duela la tuya, tienes que bla, bla, bla"'. Y le respondo: "¿Pero cuál es su derecha? porque yo soy disléxica y nunca he sabido cuál es la derecha y la izquierda del otro". Y me dice: "¿Pero no has tenido otro momento para decirme que eras disléxica? Su pierna derecha es la que tiene la marquita de Adidas".

P. ¿Y cómo fue capaz de ganar?

R. Porque yo pegaba y ya está. Aunque en ese momento sí que me interesaba saber cuál era su derecha porque me estaba jugando la final olímpica.

P. ¿Y con su hijo, se dio cuenta rápido que era disléxico?

R. Sí, porque he pasado con él lo que yo pasé conmigo. Mi marido me dice que según ve lo que le pasa a mi hijo me admira más por haber sido capaz de haber salido como he salido. De hecho, él se ha tenido que ir a estudiar a Inglaterra porque dice que ahí se siente un niño y aquí, un bicho raro.

P. ¿Y usted, se sentía también diferente?

R. Si, pero yo me he sentido diferente siempre por muchas cosas y no sabía si era por la dislexia o por cómo yo era. Bastante tenía con romper moldes con mi deporte y mi forma de ser. La dislexia en el fondo me ha servido para ser tan fuerte. Porque yo en el fondo soy una superviviente desde que comencé el colegio.

P. ¿A qué se refiere?

R. Porque he tenido que buscarme mis trucos, darle la vuelta a las cosas. Yo sé perfectamente cómo tengo que estudiar. El otro día, en mi primera comparecencia ante la Asamblea, tenía que leer. Pues sé los trucos para leer bien o dar entonación. Trabajo mucho todas esas cosas.

P. Y con su hijo, ¿cómo lo ha hecho?

R. Cuando le iba a buscar al colegio en primaria y le veía los ojos hinchados y llenos de lágrimas, le decía: "¿Te han hecho hoy llorar en público, verdad?". Y a mí me pasaba igual. Empiezas a leer en el cole y terminas llorando porque se ríen de tí, porque cambias las palabras, porque vas lento, o no pones puntuación... y la profesora te dice: "Que tienes 14 años, ¿cómo puedes leer como un niño de tres?". Te dejan en ridículo cada dos por tres.

P. ¿Te llegaste a sentir acosada?

R. No acosada pero sí ridiculizada. Lo que pasa es que yo lo compensaba con otras cosas, porque era muy líder. Pero aunque seas muy líder, en el momento que te muestran tu flaqueza, la gente se ríe. Lo peor es que no sabes lo que te pasa, y por qué los demás leen bien y tú no, aunque te lo trabajes muchísimo. Mi niño era de los que llegaban las 11 y seguía estudiando y luego llegaba el examen y sacaba un 2,5. Pero yo le decía: "¡Toma ya, un 2,5, ya nos queda menos para el 5!, eres un crack". Eso yo no lo tuve.

P. ¿Cómo se lo tomaban sus padres?

R. Ellos tenían claro que tonta no era, porque estaba claro, pero no entendían qué hacía tantas horas metida en la habitación. Era yo la que no me comprendía a mí misma. Lo que más me afectaba era ver cómo no hacía más que estudiar y no se me quedaban las matemáticas o la física y la química. Llegué a pensar que era porque no me gustaban y no lo hacía con cariño. Al final para ir aprobando tenía que ir haciendo encaje de bolillos.

P. ¿Por qué ha querido visibilizar su dislexia?

R. Los niños tienen que darse cuenta que no es un obstáculo insalvable. Lo más importante es darles seguridad. Transmitirles que a lo mejor esto lo hacemos mal pero que en otras cosas somos unos cracks. Nadie es perfecto. Nosotros tenemos dislexia pero otra gente tiene otras muchas cosas. Los niños disléxicos ven la vida de otra manera. Una psicóloga de mi niño siempre le decía: "Rodrigo tú eres un disco de un juego de la play 8 y la vida es una play 4". El mundo no está preparado para que nosotros estemos porque en algunas circunstancias vamos por delante, vemos cosas que la gente no ve, tenemos una capacidad de observación y de análisis brutal, pero, por ejemplo, en mi caso no me pongas a sumar.

P. Y, actualmente, ¿en qué le afecta ser disléxica?