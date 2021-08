Covarrubias necesita matricular a tres niños para mantener su guardería

Ya sea por la baja natalidad, la crisis del covid-19 o porque los niños se han hecho mayores y se han ido, el drama que vive estos días Covarrubias con su guardería municipal es el mismo que sufren muchos pueblos de la España Vaciada. "No sé el motivo real o si no se ponen las medidas necesarias", cuenta Rodríguez. "Pero este es un tema que no se debe perder porque si perdemos ya a los niños, al final nos iremos todos al garete".