Después de unos días de incertidumbres , ya sabemos que las clases se retomarán totalmente presenciales tras el parón navideño. Y que las cuarentenas en alumnos no vacunados serán de siete días . Era algo lógico, ya que es la cifra que se pactó en finales de diciembre para todos los que no tuvieran pauta completa, pero faltaba la confirmación de los ministerios de Sanidad y Educación. Ahora la siguiente pregunta de los padres es: ante un positivo, ¿hay que confinar a toda la clase? ¿A partir de cuántos casos podemos hablar de brote en un centro educativo?

No hay una respuesta única, ya que las competencias en este ámbito están transferidas y el ministerio de Sanidad solamente puede recomendar pautas que las comunidades pueden adaptar como consideren. El departamento de Darias, de hecho, es partidario de eliminar las cuarentenas en los colegios. Y algunas regiones ya ha hecho públicos sus planes. Madrid ha anunciado que no habrá cuarentenas por un positivo esporádico en una clase, ni siquiera entre los no vacunados ni los pequeños de Infantil.