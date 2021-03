El debate de los deberes: las nuevas tecnologías complican más las tareas escolares

Desde que llegó la pandemia, muchos escolares estudian y hacen los deberes cada vez más desde su ordenador

España es el quinto país de la OCDE donde los alumnos dedican más horas a los deberes en casa: 6,5 horas a la semana frente a las 4,8 de media del resto de los países

Es una pregunta que asalta a los hogares con frecuencia: ¿estos niños no tienen demasiados deberes para ser tan pequeños? La cuestión se complica, además, con las nuevas plataformas digitales. Desde que llegó la pandemia, muchos escolares estudian y hacen las tareas cada vez más desde su ordenador, lo que enreda aún más todo. La idea es que estén conectados con sus profesores a través de Internet por si llegase un nuevo confinamiento. Así que apenas ya hay libros y cuadernos y sí muchas diapositivas y fichas que que hacer en remoto.

"En casa tengo que estar encima de mis hijos toda la tarde para ayudarles porque si no, con tanta tecnología, se pierden", asegura Paloma, madre de dos niños de 11 y 9 años. Ya no solo es estudiar para un examen sino el tiempo que se pierde en conectarse, abrir los libros digitales, saber cómo rellenar una ficha en el ordenador o simplemente hacer una foto con el móvil de la madre y mandársela a la profesora por correo. "Son tantas las horas que dedican en casa a las tareas escolares que al final no queda ni tiempo para bajar al parque. Los pobres niños acaban reventados y no te digo los padres", se queja Paloma.

España es el quinto país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los alumnos dedican más horas a los deberes en casa: 6,5 horas a la semana frente a las 4,8 de media del resto de los países. La confederación de padres de alumnos laicos (CEAPA) lleva años luchando para que no haya deberes. "Entendidos como deberes tradicionales, repetitivos, que son una carga excesiva para muchos niños y que además crean desigualdades entre ellos. Hay niños cuyas familias tienen conocimiento para apoyarles o recursos económicos para apuntarles a una academia, pero otros, no", señala Carmen Morillas, portavoz de CEAPA.

La sensación es generalizada: parace que la tecnología en vez de ayudar, complica más la vida a las familias. "No podemos volvernos locos con la teledocencia porque en algunos casos se termina convirtiéndose en teledeberes. Muchas familias tienen dificultades por falta de conectividad. Pero, además, porque algunas plataformas no funcionan o algunos profesores envían los deberes a través de una vía, y otros, por otra… es una locura. Hay familias con varios hijos con un solo ordenador y no todos, encima, se pueden conectar", asegura Morillas. "Hay que tener en cuenta la brecha digital, pero también la brecha social", apunta.

La experta en educación y profesora Paola de la Cruz da fé de ello. "Tengo tres hijos, dos de ellos en primaria y otro, en la ESO. Mis hijos en la primera hora están cansados de estar sentados delante de una tablet, de un ordenador, porque eso va en contra de su desarrollo natural, de su necesidad motora", señala. De la Cruz insiste en que los deberes son un sinónimo de que se continúa evaluando "como si el proceso educativo fuese un producto". "La OMS dice que estamos seccionando de forma negativa y adjudicando al descanso de los niños y las niñas una obligación que se debería cubrir en la escuela. ¿Dónde encontramos que a una jornada laboral se le adjudiquen cinco, seis, siete horas de trabajo extra?", se pegunta. "Una persona que llega de trabajar a casa y continúa trabajando genera desinterés, estrés, malestar... ¿por qué continuamos agrediendo a los niños y a las niñas con la incoherencia de un sistema educativo que adjudica ahora a las familias aquello que se debe trabajar en la escuela?", prosigue.

Una vieja recomendación es la regla de los 10 minutos para saber cuánto tiempo tiene que dedicar un niño a los deberes. Es decir, añadir 10 minutos al tiempo diario para las tareas conforme se avanza en los cursos: 10 minutos en primero de primaria; 20, en segundo; 30, en tercero… Aun así , los expertos coinciden en que no se trata tanto de cuántos deberes sino de cuáles.

Oscar Martín Centeno, presidente del Consejo de Directores de centros públicos de infantil y primaria, tampoco es partidario de las tareas en casa. "Depende del curso. Si hablamos de primero, segundo o tercero de primaria, mi punto de vista es deberes no. Es lógico que cuando los cursos son más elevados se tengan que reforzar algunos contenidos. Pero sería muy interesante que ese refuerzo se haga con actividades creativas para el alumnado. Que no se trate de repetir cuestiones que aparecen en un libro de texto sino que se encarguen trabajos relacionados con la investigación, con la creatividad del alumnado, con la realización, dependiendo de la tecnología, de diferentes contenidos", asegura Centeno. "No se pueden utilizar los deberes para machacar contenidos porque machacar no sirve para nada", añade.

Otra cuestión: ¿deben ayudar los padres con los deberes a sus hijos? Martín Centeno tiene claro que no si lo que se quiere es favorecer la autonomía del alumno. "Si los padres ayudan, se generan unas diferencias sociales entre los alumnos cuyos padres puedan ayudarles o no que no debería ser algo aceptable en la escuela pública. Porque depende no solo de la situación socioeconómica de los padres sino de que tenga tiempo. Y estas dos cuestiones no deberían influir porque al final se genera una diferencia socioeconómica que repercute en su rendimiento. Y eso no creo que sea bueno", señala.

"Mi padre era maestro y jamás se sentó conmigo a hacer los deberes. Tenía clarísimo que si lo hacía iba a generar un niño dependiente en lugar de una persona autónoma capaz de afrontar los diferentes trabajos", apunta Martín Centeno. "Hay que perder el miedo ese de 'no he podido hacerlo'. Se pueden ver en clase los errores o la complejidad que haya podido suponer para el niño. Pero si se tiene que acudir a otro adulto, no se va a afrontar la situación", explica.