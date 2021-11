Investigadores sobre la repetición de curso en España: "Hunde aun más sus resultados"

Es una de las medidas de la nueva ley educativa que más ampollas levanta. A partir de ahora, salvo en bachillerato, pasar de curso o repetirlo no dependerá de cuántas asignaturas se hayan suspendido (hasta ahora eran más de dos en la ESO) sino de lo que decida el claustro de profesores en cada caso particular. Se eliminan, además, los exámenes de recuperación de junio y septiembre en la secundaria obligatoria.

Detrás de estas medidas, recogidas en el decreto de evaluación que desarrolla la Lomloe, hay una firme apuesta del Gobierno por reducir el altísimo número de repeticiones. El 30% de los alumnos españoles de 15 años ha repetido al menos una vez , un porcentaje muy lejano a la media de la OCDE, que se sitúa en el 13%. En países como Finlandia, uno de los que mejores resultados obtiene en PISA, el porcentaje de estudiantes que repite curso no llega al 5%.

La pregunta es: ¿sirve de algo o no repetir? Como en todo, hay argumentos a favor y en contra. Los que defienden que un alumno que ha suspendido debe repetir se apoyan en la idea de que es una manera de darle más tiempo para que madure y pueda reforzar los contenidos que no ha asimilado. Sus partidarios son, además, defensores de la cultura del esfuerzo. Los detractores, por el contario, creen que no es necesario que un estudiante tenga que repetir un curso entero solo por haber suspendido tres asignaturas. Además, consideran que es nocivo para su autoestima que sea señalado como el repetidor.