Qué hacer con los alumnos que no lleven mascarilla en clase: derecho a la educación vs derecho a la salud

Extremadura ha llevado el caso a la Fiscalía, que recuerda a los padres la existencia del delito de abandono de familia

Las hermanas ven menoscabado su derecho a la educación en favor del derecho a la salud de sus compañeros

El equilibrio entre ambos derechos debe tener en cuenta si no se lleva mascarilla por una cuestión médica o por una decisión libre

El caso de las dos hermanas de Cáceres que han visto cómo les prohíben entrar en su colegio, el Alba Plata, por el empeño de sus padres en que no lleven mascarilla en el aula, podría terminar sentando las bases para dirimir este tipo de conflictos. De momento, en Extremadura la prohibición de la Junta se aplicará en cualquier caso similar.

Las chicas cursan quinto y tercero de Primaria. Este jueves ya no fueron a clase y se activó la comisión de absentismo. La Fiscalía ha iniciado una investigación. Se están adoptando decisiones contundentes pero las perjudicadas son ellas, dos menores que ven menoscabado su derecho a la educación, un derecho fundamental. En el otro lado de la balanza está el derecho a la salud de sus compañeros. ¿Qué derecho debe primar? ¿En qué situaciones hay que decantarse por uno u otro? ¿Quién está perjudicando el derecho fundamental de las menores a la educación, el centro y la Junta o sus propios padres?

La Fiscalía investigará tanto la actitud de los padres como la de la Junta

El secretario general de Educación extremeño, Francisco Javier Amaya, aseguró que ningún alumno o alumna que deba llevar mascarilla accederá sin ella a un centro educativo de la comunidad, salvo que no pueda llevarla por prescripción médica, que no es el caso de estas hermanas.

Mientras, las menores no van a recibir una educación como la de sus compañeros. Tendrán tutorías puntuales para informarles sobre la programación de las materias una o dos veces por semana. En ningún se les facilitará clases online. Para empezar ahora mismo el colegio no tiene ni Internet por unas obras. Según CSIF, tampoco hay personal para atenderlas de manera individualizada.

La fiscal de menores de Cáceres, Yolanda Forte, que se encarga del caso, ha asegurado que "velará por los derechos y el interés de las dos menores". Investigará la postura del centro y de la Junta, aunque su advertencia más seria ha ido dirigida hacia los padres, a quienes recuerda que se podría llegar a acusarles de un delito de abandono de la familia. En casos muy graves, eso implica perder la patria potestad.

Si no hay salud, no hay educación

¿Le puede suceder lo mismo a todos los niños y padres que renieguen de la mascarilla en España? Óscar Martín Centeno, presidente del Consejo de Directores de Colegios de Madrid, asegura que el derecho a a la educación es fundamental pero para garantizarlo es necesario facilitar unas pautas. "Aquí el dilema es: si la decisión es "porque no quiero que lleven mascarilla, debe primar el derecho a la salud de la comunidad educativa. Pero si el alumno tiene un problema de salud, se debe garantizar el derecho a la educación", explica.

Es decir, en el caso de Cáceres no llevar mascarilla es una elección libre no condicionada por la salud de las niñas. Esa podría ser una clave. "Si su familia no quiere que lleven mascarilla y, como ha dicho la Junta de Extremadura, la decisión de la familia no se apoya en ningún tema médico, que acudan al colegio pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Si el problema es que no quieren llevar mascarilla, a ninguno nos apetece llevarla. Por eso, en principio, comparto que se les haya dejado en casa solo con apoyo educativo, antes de poner en riesgo a todo el colegio. Si no hay salud, no hay educación", concluye Martín Centeno.

Atención a alumnos que no pueden llevar mascarilla

"Si una familia tiene dificultades por problemas de salud o, porque algún familiar puede estar en riesgo si el niño acude al colegio, sí se debe garantizar que ese alumno reciba clases fuera del centro", explica y añade que para ello no hay que sobrecargar más a los docentes.

"El año pasado se establecieron clases online cuando había una dolencia o una necesidad y se valoró de forma muy positiva pero se podía manejar, ya que las ratios eran más bajas. Con una ratio de 16 o 20 en clase era asumible y si había algún problema se podía garantizar ayuda online a los niños que estaban en casa. Pero, este año todo ha vuelto a la normalidad y tenemos 28 alumnos por clase en primaria y 33 en secundaria. Así, es inviable desdoblarse y dar clases a los que no puedan acudir al colegio", explica Martín Centeno.

En estos casos, el peso de garantizar el derecho a la educación recae sobre los centros. "Si es necesario apoyar a los alumnos en casa debe haber una serie de mecanismos, como bajar las ratios, ayudas para que algunos docentes puedan acercarse a las casas o contratar profesores para que den clases online a estos alumnos. Siempre atendiendo a dos cosas, el derecho a la educación que es fundamental y la obligación que tenemos todos de cumplir con las medidas sanitarias. Si queremos que se cumplan las dos, obviamente tendrá que hacerse con recursos", asevera el docente.

Respeto y educación comunitaria

Àngels Cadena, directora de la escuela Mercè Rodoreda y representante de Junta de Directores de Barcelona, está de acuerdo con Martín Centeno. Asegura que este debate es claro, ¿dónde está el límite entre la libertad personal y la comunitaria? Hay una norma muy clara; las personas que acudan a un centro escolar deben llevar mascarilla de forma obligatoria en zonas comunes y cuando no están con su grupo burbuja. Si no hay un problema médico, a nadie le pasa nada por llevar mascarilla, es más, la normalidad con la que hemos visto que los alumnos la llevan es superior a cualquier adulto. No debemos caer en el debate emocional, debemos hacer educación comunitaria. No puede ser que los ciudadanos tomemos decisiones sanitarias", explica Cadena.

Diferencias por la vacunación en los centros

La representante de la junta de Directores de Barcelona sube al debate a la vacuna. ¿Qué hacemos con los docentes y los alumnos de más de 12 años que no se han puesto la vacuna? De momento, hasta que no hay un decreto para toda España, si un alumno se ha puesto la vacuna no hará confinamiento, pero si no tiene la dosis si se irá a casa. En este caso se harán clases online, pero supone un tremendo esfuerzo por parte de la comunidad educativa en todos los niveles. Creo que debería ser obligatorio que se vacunen, por respeto a la sociedad y a las personas más vulnerables", asevera.