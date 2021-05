Día Internacional contra el Bullying: el acoso se adapta a la pandemia con el "¡no os acerquéis, tiene el virus!"

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar; en España, uno de cada cinco alumnos lo sufre, uno de cada tres en Euskadi

"Bendicen el virus por no tener que ir al colegio porque a clase van a sufrir", lamentan las asociaciones

Consejos para combatirlo: el truco de 'las tres C' para identificarlo y hablar de ello para que se atrevan a reconocerlo

"¡No os acerquéis, no le toquéis, que tiene el virus!". Entidades contra la violencia escolar lamentan que "la pandemia puede generar otras formas de acoso que ya estamos viendo". De hecho, el bullying se abre camino también entre la crisis sanitaria de la covid-19 y "no es extraño", reconoce Carmen Cabestany, presidenta de la asociación NACE (No al Acoso Escolar): "Es lo que se ha hecho siempre, aislar y no relacionarse con personas portadoras de un virus o de enfermedades como la lepra".

No obstante, los niños han bendecido la pandemia, refugiados físicamente en casa a pesar de los costes psicológicos y emocionales de no poder salir a jugar o a relacionarse con otros niños. "Se sienten protegidos en casa, bendicen el virus por no tener que ir al colegio porque al colegio van a sufrir, van al infierno según dicen", agrega la profesora. En este sentido, prefieren "mil veces" estar encerrados en casa que tener que ir a clase, done están "encerrados y maltratados".

Uno de cada cinco escolares sufren bullying en España y, de ellos, solo el 15% se atreve a contarlo a sus padres o profesores. Lo desvela un estudio de Totto y la comunidad Educar es Todo, en el que también ha colaborado la asociación que Cabestany preside. Los centros con peores cifras son los del País Vasco, donde uno de cada tres alumnos aseguran haber sufrido acoso. "Uno de cada tres, cuando el río suena...", ironiza, temiendo que puedan ser más; se aconsejó a los niños responder sin la presencia de sus padres, en aquellos casos que no lo hicieran, pueden no haber sido sinceros.

"Algo está pasando en el País Vasco, espero que llegue a sus gestores educativos porque, tras hablar con la administración de allí, lo niegan e inciden en que tienen buenos protocolos para evitarlo", insiste.

Cómo identificarlo: el truco de 'las tres C'

El primer paso para combatir el bullying es identificarlo, también el más complicado. Además de pedir ir al baño justo al volver del recreo para evitar encontrarse con sus acosadores en él, no querer salir a la pizarra para no exponerse o buscar la protección del maestro, los menores que lo sufren lo expresan de otras formas. La experta recomienda seguir el truco de 'las tres C': Cuerpo, Cambios y Campana (o hacer novillos).

"El cuerpo de un niño acosado está encogido encogido, no quiere mostrarse, siempre mira al suelo con la cabeza gacha y lo hace con la mirada triste, sin brillo", describe Cabestany, que añade: "También puede arrastrar los pies". Asimismo, tratan de vestirse con muchas piezas de ropa para cubrirse y "ni ver ni ser visto".

Por otro lado, el menor que recibe acoso acostumbra a empeorar su rendimiento académico, tienen cambios de humor y de carácter y los expresa, sobre todo, en casa: gritan, dan portazos, puñetazos en la mesa... "hacen todo lo que no pueden hacer en el colegio". También dejan de comer o comen "angustiosamente". Incluso tiene alteraciones en el ritmo del sueño, les cuesta dormirse, tienen pesadillas o se despiertan muy temprano o muy angustiados", enumera la profesora.

Por último, pueden hacer campana o novillos. El absentismo escolar, ese "no quiero ir al colegio" también puede revelar que hay un acoso detrás, cuya gravedad depende de la intensidad y de la duración: "Un acoso de larga duración y de alta intensidad es una condena".

No son "cosas de niños"

Tras identificarlo, "hay que trabajar la salud emocional y hablar de ello", incide la experta, para la que "si los adultos no hablan, es lógico que los niños no reconozcan que son acosados". "Hay que hablar con ellos, establecer un vínculo emocional y comunicativo, escucharlos cuando nos dicen 'no puedo más, me muero'", añade, refiriéndose a mensajes que ella misma recibe de alumnos en su móvil: "No nos lo inventamos, está pasando y una sociedad que permite el maltrato no es una sociedad sana".