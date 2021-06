Vamos a pedirle que no deje este artículo en visto, y mucho menos en chat. Es un reportaje, le aseguramos, mamadísimo. Podrá resultarle un poco random, pero será f si se lo pierde. Es más, les prometemos que cuando lo lean, serán admin de sus hijos, sobrinos o nietos. Y no, no se preocupe si hasta ahora no ha entendido nada. Ellos sí lo han hecho. Usted no, porque es un boomer, pero en las siguientes líneas podrá descifrar este primer párrafo.