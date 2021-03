El director de instituto con más ‘flow’ de Galicia lanza un rap para que sus alumnos mantengan las distancias

Un rap resuena en las conciencias de los alumnos de un instituto de Santiago de Compostela (A Coruña). No lo ha compuesto uno de los raperos del momento. Su autor es alguien del propio centro. Una persona con la que se cruzan a diario en los pasillos y a la que ven siempre vestida con traje y corbata. Es el director y su hit, que acumula más de cinco mil reproducciones en Instagram en apenas un día, es su forma peculiar de recordarles que deben evitar las aglomeraciones al salir de clase .

“Hay algo que todavía estamos haciendo mal: al salir a mediodía os estáis amontonando en la puerta del instituto. Yo ya no sé cómo explicároslo. Bueno, en realidad sí”, les dice Carlos Encisa, director del IES Antón Fraguas, a sus alumnos antes de convertirse en rapero. El resto de su 'show' lo hace ya sin traje, con ropa oscura y con gafas de sol . “Y ya para el año que viene esta cosa va a cambiar, nos cargamos este virus y ya juntos a charlar. Pero mientras eso llega no te vuelvas a quedar en la puerta del colegio a tus colegas a esperar”, termina su tema.

Sus publicaciones han despertado mucho interés. Y no sólo entre los 700 alumnos que están matriculados en el centro. “Tenemos 1.500 seguidores y subiendo” , bromea.

Un director ‘instagramer’ y una red social como tablón de anuncios

La cuenta de Instagram del IES Antón Fraguas de Santiago de Compostela comenzó a acumular seguidores a principios de este año académico. “Lo primero que hice fue un directo de una hora, justo un día antes de que empezasen las clases. Me vine al instituto a las once de la noche y les expliqué a los alumnos qué novedades se iban a encontrar este curso a causa de la pandemia: dónde iban a tener gel, cómo eran los circuitos de entrada y salida...”, explica.

“Intento captar su atención de una manera divertida. A veces hasta me disfrazo. No me importa”, apunta. Hace poco sus alumnos pudieron ver cómo se afeitaba y se pintaba la cara para convertirse en un payaso. Su objetivo: animarlos a que participasen en un concurso de disfraces virtual.