La EBAU de 2021 se hará con mascarilla y con las ventanas abiertas durante el examen

La mascarilla será obligatoria y se recomienda no bajarla para estornudar o toser. En caso de hacerlo siempre se deberá tapar nariz y boca con un pañuelo, el cual se desechará en un cubo de basura, a ser posible con tapa y pedal. A continuación se procederá al lavado de manos. “Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos”, refleja el documento.