Educación defiende pasar de curso con suspensos: "El castigo como solución no nos ha funcionado"

Motivar con el esfuerzo pero no con el castigo. La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría defiende el nuevo decreto de evaluación aprobado por el Gobierno que permite pasar de curso con suspensos si así lo considera el equipo de profesores. "Si repetir consiguiera que el alumno aprendiera el contenido que no conoce, estaría bien, pero no es así", ha asegurado la ministra en una entrevista en TVE.