La encrucijada de la jornada continua: "Mi hijo de tres años no tiene siesta aunque se quede en el cole hasta las cinco"

Henar acaba de sacar a su hijo Lucas, de tres años, del colegio público al que había comenzado a asistir este curso en Madrid. Hasta septiembre no supo qué horario iba a tener. Henar y su marido eran partidarios de que el niño se quedase en el centro hasta las cuatro de la tarde, con horario partido y siesta después del comedor. Finalmente, el colegio adoptó, como el año anterior debido al covid, la jornada continua. Lo que significa que los alumnos terminen en septiembre y junio a la una y a las dos de la tarde a partir de octubre.

"Nosotros no podemos recogerle hasta las cuatro de la tarde, así que le tuvimos que dejar a comedor hasta las tres y algunos días a extraescolares hasta las cuatro", explica Henar. "Eso significaba que Lucas saliese reventado, cansadísimo, porque él estaba acostumbrado a dormir siesta. Llegaba a casa y se echaba a dormir hasta las cinco y pico, pero, claro, luego ya no quería meterse en la cama hasta las once. Un desastre. Con esta jornada continua es imposible la conciliación familiar y el descanso de los niños", cuenta.