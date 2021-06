Carmen Pellicer, escritora y pedagoga: "El profesorado debe estar bien formado y tener recursos"

Fundadora junto con José Antonio Marina de la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija, Pellicer mantiene que “el niño no elige la familia en la que nace, pero la escuela sí puede ayudarle a afrontar sus circunstancias de una manera distinta. Al final, el sistema educativo puede ayudar a que los niños que nacen en entornos desfavorecidos, emocionalmente dañados o inseguros, no se hundan ”.

No creo que sea muy importante el tiempo que pasaron en las casas y el impacto que esto haya podido tener en el aprendizaje académico; creo que estas carencias en el aprendizaje académico no se deben a la pandemia sino a los males endémicos de nuestro sistema educativo, que son previos a la actual situación.

Esto supone un enfoque diferente al que teníamos hasta ahora. Cuando hablamos de hibridación no hablamos de introducir “cacharros”: se trata de conceptualizar el aprendizaje de una manera diferente, combinando docencia directa con aprendizaje autónomo, presencialidad con aprendizaje remoto, digital con analógico… Es una mezcla que tendrá que quedarse en la escuela; no debe acabarse con la pandemia.

R: Considero que es valiente y que propone objetivos necesarios que nos lleven, por ejemplo, a reducir las tasas de repetición , que en este país son totalmente inaceptables. No puede ser que casi un tercio de los estudiantes españoles repita alguna vez en su vida. Hemos sido ambiciosos en plantear una reducción drástica de las tasas de repetición o de abandono escolar, pues seguimos teniendo las tasas más altas de los países desarrollados.

R: Sin consenso no podremos avanzar. Lamentablemente este documento, como tantas otras iniciativas propuestas por un partido u otro, sale sin voluntad de escucha ni consenso por la otra parte. El consenso es indispensable. Actualmente no soy optimista, porque la situación está muy crispada. El debate de la LOMLOE ha puesto de manifiesto aún más todas las divisiones partidistas y lo politizado que está el debate educativo y eso nos aleja del acuerdo necesario que nos permita tomar decisiones valientes que nos acerquen a esos objetivos. Es triste que no tengamos capacidad como sociedad de ser generosos para sentarnos a buscar caminos de futuro.