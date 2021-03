Javier López Menacho y 'La generación like': "El padre debe preguntar al hijo qué hace dentro de la pantalla"

" Temo el día en el que la tecnología sobrepase nuestra humanidad ". La cita es de Albert Einstein y encabeza la última obra de Javier López Menacho. Jerezano, afincado en Barcelona y experto en el ámbito digital, lleva meses, coincidiendo con la pandemia generada por la Covid-19, estudiando otra pandemia, la sobredosis de pantallas que amenaza a nuestros niños y adolescentes. En un mundo ensimismado por las cuarentenas, lo digital se ha hecho cada vez más presente. El día predicho por Einstein, dice Javier López Menacho, está aquí. Y hay que prepararse. Eso intenta con La generación like , un libro con claves para afrontar esa tecnología que a veces nos sobrepasa.

R: Los síntomas son retraimiento, el chaval cuando está en grupo no está activo, pasa muchas horas en su habitación solo, le cuesta mantener la atención mucho tiempo fuera de la pantalla, dentro de la pantalla no, Todo esto indica que hay algún tipo de desajuste. Ante eso es necesario que su padre o su madre le pregunten qué está haciendo dentro de esa pantalla, qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta. Hay que intentar saber qué es lo que le gusta para entender qué puede ser un problema y qué no.