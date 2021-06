El arrepentimiento de una joven acosadora de 16 años: "Me avergüenza reconocer todo lo que hecho"

La joven, que ahora tiene 16 años, se arrepiente y se avergüenza del daño ocasionado a su compañera de Instituto

Durante el último año ha habido 189 denuncias por acoso escolar de jóvenes entre 13 y 14 años. Unos datos preocupantes que provocan que erradicar el bullying sea ahora una de las asignaturas pendientes de muchas instituciones de enseñanza. Un tema que vuelve a estar sobre la mesa tras la muerte de una adolescente barcelonesa de 15 años a la que el acoso escolar del que era víctima la llevó al suicidio.

"No hay un perfil exacto de un acosador", indica Joan Carles Molinero, director del centro de salud mental ITA, que puntualiza que la baja empatía y la autoestima podrían ser dos grandes condicionantes para que un joven cometa estos actos contra alguno de sus compañeros. Esto le ocurrió a una joven catalana de 16 años, que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Ella, en el instituto hizo bullying a otra estudiante con la intención de "hacerle la vida imposible". Dice que fue por envidia.

Pregunta: ¿Por qué razón comenzaste a hacer bullying? ¿Cuándo ocurrió?

R: Yo iba a primero de la ESO, tenía 11 años, y veía que la gente era normal, tenían sus estudios, iban bien en el colegio y lo tenían todo. Estaban bien con sus familias, sus padres le iban a buscar al colegio... Veía que la gente era perfecta y lo tenía todo y a mi me daba impotencia no poder hacerlo yo. Así que empecé a hacerle bullying a una niña que iba a mi Instituto que básicamente lo tenía todo. Además empecé con las malas amistades y los malos hábitos.

P: ¿Qué actos o qué tipo de acoso ejercías sobre tu compañera?

R: Empecé a insultarla y a seguirle a su portal de casa y ahí le pegaba. En el colegio intentaba lo máximo para que no sacara buenas noticias o para que le echaran del Instituto. En definitiva, le hacia la vida imposible. Lo hice con más personas pero a la que más daño hice, tanto psicológico como físico, fue a ella durante dos años. Intentaba sabotearle en los exámenes, en los patios intentaba que tuviera conflictos con toda la gente, si ella iba al baño yo iba detrás. Fue duro.

En ese momento me aliviaba bastante porque ella lo tenía todo y yo nada. Lo que quería es que sufriera lo que yo pero de distinta manera. Me daba rabia e impotencia y a la vez tristeza porque yo no era así, yo no soy así.

Al principio me daba igual porque no sentía nada, pero luego me di cuenta que le estaba haciendo daño

P: ¿Cómo te diste cuenta del daño que estabas causando?

R: Me di cuenta que le estaba haciendo daño, pero fue por gente externa. Al principio me daba igual porque en ese momento no sentía nada y no tenia nada de empatía. También mis amigas me decían "te estás pasando" y veía que la otra chica, en clase, me tenía miedo y no se acercaba a mí. Y al final me di cuenta que la estaba cagando.

La niña me quería denunciar y al final no lo hizo porque el orientador de mi colegio me dijo que tenia que parar y me hizo click la cabeza y paré un poco. Vi a mis compañeras que me miraban mal y me dejaron de hablar. La gente me empezó a dejar de lado porque yo también lo había hecho. Al final me acabaron haciendo bullying a mí, pero no igual.

P: ¿Cuál crees que fue el detonante?

R: Mi hermano, con el que tengo una relación muy fuerte, entró en el centro 3 meses y, además, le pusieron una orden de alejamiento contra mis padres. Entonces ver que la persona referente está en un centro por denuncias y malos tratos, la vida se me complicó bastante y empecé con el consumo, las peleas y las fugas de casa. A raíz de la violación de mi ex novio me hizo un click la cabeza y le hice más bullying porque pensé "si estoy mal, ella también tiene que estarlo".

Me intenté suicidar y mi ex novio me violó. En ese momento mis padres me internaron

P: ¿Llegaste a contar lo que te ocurría y sentías a tus padres? ¿Cuándo te diste cuenta de que ya no podías seguir más así?

R: No, yo siempre he sido una niña muy callada. No me salió decirles "oye papás me está pasando esto o estoy preocupado", no. Ellos me avisaron de que me internarían en un centro, pero yo no creía que eran capaces de hacerlo. Pues al final pasó. Ocurrió en el momento en el que me intenté suicidar y, además, el consumo se me había ido de las manos. También a raíz de la violación de mi exnovio, que era muy controlador y me pegaba todos los días, y porque no vivía con mis padres y les hacía la vida imposible. Yo creo que por eso tiraron la toalla.

P: Echando la vista atrás... ¿Qué opinas de lo que hiciste y qué le dirías?

R: Yo creo que ahora nadie tendría que pasar por eso, nadie se lo merece. Me da vergüenza reconocer lo que he hecho y haber tratado tan mal a una persona cuando a mi me lo han hecho peor, no gusta nada. No sabría que decirle... ¿Perdón? De qué sirve el perdón si ya lo he hecho. Tuvo que ir a psicólogos y no sé si le quedó algún trauma así pequeño de "lo hice mal, fue mi culpa". No me gustaría saber si le hice daño, me causaría más problemas y estaría peor. Me siento culpable.

Desde que estoy en el centro me ha hecho dar cuenta y he vivido de cerca el bullying a otras chicas. Y esas chicas también sienten que nada vale en esta vida. Te acabas replanteado muchas cosas y cuando la otra niña decide autolesionarse o intento de suicidio, pues... no mola.

El colegio tampoco hacía mucho, no había consecuencias para mi y yo seguía haciéndolo

P: ¿Qué hizo el colegio?