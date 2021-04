Juan Fernández, docente de secundaria: "Cuando un profesor baja el listón, el alumno también baja el suyo"

Autor de un blog donde sintetiza las ideas principales de los libros sobre educación de referencia en el mundo anglosajón, asegura que los docentes necesitan leer investigación educativa que les dé pistas para dar clase

"Saber que eres capaz de hacer una cosa bien y haber demostrado que alguna vez lo has hecho muy bien es lo más motivante que hay"

"Las expectativas tienen que ser altas para todos, aunque eso no signifique que tienen que ser las mismas"

Una de las cosas que hace en vacaciones Juan Fenández (Madrid, 1985) es archivar y ordenar los mejores trabajos que sus alumnos de secundaria han hecho en ese trimestre. Este profesor de biología en un colegio concertado de Madrid cree que esos trabajos son "transformadores". "Los alumnos producen un montón de material en el día a día que muchas veces acaban en la papelera. La idea es sistematizar aquellos trabajos ejemplares para usarlos como modelos de algo que quieras luego transmitir a otros alumnos", asegura.

Fernández tiene un blog (profesmadeinuk.blogspot.com) en el que resume y sintetiza las ideas principales de libros sobre educación de referencia en el mundo anglosajón para que estén disponibles para todo el mundo. "Como en otras profesiones, los profesores necesitamos leer investigación educativa que nos de pistas para que adaptemos nuestra forma de dar clase".

Pregunta. ¿Por qué guarda los mejores trabajos de sus alumnos?

Respuesta. Una imagen vale más que mil palabras. Y cuando yo quiero explicar cómo debería ser una noticia de ciencia o un periódico o una presentación de lo que sea vale más un ejemplo a que yo diga qué es lo que deseo. En las vacaciones me genero una carpeta gigante donde meto los trabajos del trimestre y clasifico y ordeno los que tienen mejor expresión escrita, argumentaciones, los que tienen muchas referencias bibliográficas muy bien utilizadas, los que utilizan muy bien las imágenes. Y así, cuando diga lo que quiero, tener ejemplos de a lo que me refiero.

P. Defiendes que pensar "puedo llegar a esto si me lo propongo" es determinante para conseguir que un alumno alcance lo que quiere.

R. El sentimiento de competencias es lo más motivante. Saber que eres capaz de hacer una cosa bien y haber demostrado que alguna vez lo has hecho muy bien es lo más motivante que hay. La capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestro propio trabajo aumenta cuando somos capaces de contrastarnos con ejemplos y no con ideas abstractas o vagas. Cuando los criterios se expresan de una forma concreta afecta también a la motivación, porque tengo claro adónde tengo que llegar. Cuando mi deseo está expresado en algo que me sirve de modelo es muy motivante también.

P. ¿Por qué crees que en España el porcentaje de alumnos que alcanzan la excelencia es tan bajo, según estudios internacionales?

R. Tenemos un sistema educativo que tiene problemas. Y los problemas generalmente son esencialmente de fragmentación. Es un sistema educativo muy heterogéneo. Diseccionado por administraciones muy distintas, con ideologías muy diferentes, con unos niveles de desigualdad muy grandes. El principal problema de nuestro sistema educativo es la inequidad. Es decir, tengo centros en un pueblo donde hay 10 alumnos por aula y otros centros, en otros sitios, con una ratio elevadísima, con problemas de asistencia brutales... Muchas veces a los profesores nos dan recetillas de cosas que parece que funcionan siempre. Y eso no puede ser porque las situaciones que vivimos los docentes son muy distintas. Por eso hay que ir a la investigación educativa porque eso es lo que se ha demostrado que funciona mayoritariamente en mayor diversidad de contextos.

P. ¿Es posible mantener la excelencia en una escuela al mismo tiempo que la equidad?

R. Sí, la excelencia es equitativa si parte de que vamos a intentar poner el listón alto, que no quiere decir que me cargo al que no llegue. Deberíamos de tener claro que las expectativas deben ser altas para todos. Esa afirmación hay que tomarla con muchísimo tacto y mimo para matizarla en cada caso concreto. Cuando tú bajas el listón, los alumnos también bajan su listón y les estás transmitiendo un mensaje en el fondo muy potente y sutil de que para ti tengo unas expectativas diferentes que para el resto, porque dudo de primeras de que vayas a llegar. Las expectativas tienen que ser altas para todos, aunque eso no signifique que tengan que ser las mismas.

P. Precisamente, un reciente informe de PISA asegura que un 40% los alumnos españoles piensa que su capacidad intelectual no puede mejorar con trabajo y esfuerzo. ¿Por qué pasa esto?

R. Pasa porque en el fondo transmitimos a los alumnos y, en el fondo, a nosotros mismos también una mentalidad fija, que la capacidad depende de una habilidad innata. Evidentemente, el talento innato influye, pero no es lo único. Hay un aspecto esencial que es el esfuerzo y el trabajo. Muchas veces nuestras afirmaciones, incluso las positivas, transmiten una visión fija de la capacidad. Eso de "eres un alumno excelente". Es mejor hablar de "has trabajado fenomenal", asociar el resultado a un desempeño, a algo que se pueda modificar. Muchas veces en nuestra forma de hablar tendemos a pensar que hay cosas que son fijas y muy difíciles de cambiar. Casi siempre el desempeño depende del trabajo, del esfuerzo, de la motivación y del interés. Y con estas cuatro cosas podemos cambiar el desempeño.

P. ¿Se puede motivar a un alumno que no quiere estudiar?

R. Es una pregunta muy difícil de contestar. Es evidente que hay una motivación previa y hay contextos diferentes. Hay situaciones donde la motivación es tremendamente difícil de conseguir y ahí la única alternativa es apostar por una atención personalizada y más y mejores orientadores escolares. Hay una relación entre la sociedad y la escuela donde no se puede fiar todo a la labor que pueda hacer la escuela porque ésta debería ser un motor de equidad pero por sí misma no puede garantizarla si no hay equidad en otras cuestiones sociales y culturales. Es totalmente ingenuo pretender que la escuela sea el único motor de equidad. La motivación, depende muchas veces del ambiente familiary eso escapa muchas veces de las posibilidades que tiene la escuela.

P. Este curso, a partir de tercero de la ESO, las clases están siendo semipresenciales y las calificaciones de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO han caído drásticamente. ¿Está funcionando la semipresenciabilidad?

R. La semipresencibilidad está claro que afecta. Hace poco se publicó una revisión de este tema en 'Nature' en ciento de miles de alumnos y, efectivamente, se nota un efecto. Esto es una realidad. Probablemente, lo más difícil sea aislar todos los factores que confluyen a la hora de saber qué es lo que más ha influido en esta caída del rendimiento. Pero es innegable que hay menor aprendizaje y una caída del rendimiento académico. En España no ha habido apenas estudios que analicen con profundidad qué ha pasado en el confinamiento y qué está pasando con la semipresenciabilidad para saber qué consecuencias está teniendo en el aprendizaje y qué medidas se pueden tomar para evitar que la desigualdad aumente. Porque esta situación afecta más a alumnos con unas circunstancias determinadas.

P. El Ministerio de Educación está preparando una gran reforma del aprendizaje para acotar los extensísimos currículos actuales. ¿Qué le parece?

R. Hay un cierto consenso en que es mejor apostar por la profundidad más que por la amplitud. Si es verdad que hay que reorganizar los currículos, porque hay solapamientos y repeticiones de cosas que son a mí entender prescindibles. Habría que priorizar ideas que son claves para entender el mundo y evitar el solapamiento entre asignaturas. En primero de la ESO se da en biología el sistema solar algo que ya dan en geografía. Habría que sistematizar el currículo pero creo que esa reforma habría que hacerla partiendo de lo que digan las sociedades de profesores de didácticas específicas. Porque falta la participación docente en estas cuestiones.

