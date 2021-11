Luz González Rubin: "El niño con altas capacidades no es solo el que parece un 'Einstein', hay muchos más"

Coautora del libro 'Altamente capaces (y divergententes)', asegura que es tan importante atender el lado académico de estos alumnos como el emocional

"Muchos padres sienten miedo cuando les comunican que su hijo tiene altas capacidades", asegura la especialista

Luz González Rubin (Santander, 1979) es madre de un niño con altas capacidades. Ella misma sospecha que pudiera serlo también. De hecho, el padre de González Rubin también lo era. "Muchos adultos descubrimos que lo somos a través de nuestros hijos. Cuando los profesores nos van diciendo que el niño hace algo muy rápido o que no saben qué hacer con él, vas recogiendo señales de cosas que también nos pasaba a nosotros de pequeños", asegura.

Técnico en Integración Social y miembro activo de la Asociación Cántabra de apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales, González Rubin es autora junto a Rafael Pardo de Altamente capaces (y divergententes) (Editorial Desclée de Brouwer), un libro repleto de testimonios personales escrito justamente para dar visibilidad a estas personas en todas sus facetas. "Todos tenemos esa imagen de que el niño con altas capacidades es un niño con gafitas, que parece un Einstein, o una niña violinista, que es un prodigio, pero no solo son ellos, hay muchos más", explica.

Pregunta. Lo primero. ¿Qué significa tener altas capacidades?

Respuesta. Es estar por encima de la media respecto a un grupo de iguales en una o en varias áreas de la inteligencia. Esto se mide a través de muchos tipos de test que hacen los especialistas. Un talento simple, que es estar por encima del percentil 95 en una sola área, también es una alta capacidad. No hay que ser, como antes se conocía, superdotado para tener altas capacidades. Hay personas que está por encima de una sola área; otras que están en dos; otras, en tres… y otras, que están en todas, que es la sobredotación intelectual.

P. En el caso de su hijo, ¿qué percibió distinto para pensar que podía tener altas capacidades?

R. Se ve desde bebés. Una psicomotricidad muy fina, una percepción a los estímulos muy desarrollada, ciertas precocidades. En mi caso, noté que era un bebé que demandaba demasiada atención. Tenía una intensidad a todos los niveles arrolladora. Y me vi en la necesidad de investigar, de aprender y de pedir ayuda también, porque no sabía lo que le pasaba. Con el tiempo, vas hilando cosas, vas aprendiendo, te van diciendo. Al final ha sido una aventura y un reto. Yo siempre digo que tener un familiar con altas capacidades es un desgaste de energía pero es una suerte también. Aprendes mucho con él.

P. ¿Lo notó también cuando comenzó a hablar o a leer?

R. Suelen ser precoces en algo, aunque no todos. Cada niño con altas capacidades es un mundo. En el caso de mi hijo, con tres años ya leía y hacía operaciones matemáticas simples. Le interesaba mucho, de hecho lo pedía. Se trata de ir atendiendo sus demandas a todos los niveles.

P. ¿En qué se diferencian las personas con altas capacidades? ¿Solo en que son más inteligentes?

R. A mí me gusta definirlo como si fuésemos un ordenador. Es un sistema operativo no ya diferente pero sí atípico, con su propio funcionamiento. Está demostrado que nuestro cerebro funciona de otra forma, nuestras conexiones neuronales van a mucha velocidad, nuestro pensamiento adolescente no para de pensar y de recibir estímulos. No solo se trata de que se te dé muy bien las matemáticas o de que seas un genio en la música sino que en conjunto el sistema neuronal y emocional es atípico, muy intenso, perceptivo y despierto.

P. ¿Están los planes educativos preparados para estos niños?

R. No, claro que no. Falta mucho por hacer, mucha formación a padres, familias y docentes. Hay mucha desinformación. Y es algo que hay que normalizar, porque es algo que está contemplado en la ley desde 2006, pero no se está cumpliendo. Estos alumnos necesitan unas medidas educativas diferenciadas, un enriquecimiento y una profundización para cada caso, porque cada uno es particular.

P. ¿Un niño con altas capacidades es visto como un problema en el colegio?

R. No creo. Hay profesores que me han dicho que están encantados con mi hijo porque les lleva adelante la clase. Al ser tan participativo y tan intenso, lleva a los demás, y facilita la clase. Y esa parte no se suele decir. Son un problema cuando no son validados por el entorno, ni comprendidos o cuando ellos intentan ser lo que no son para adaptarse al grupo.

P. ¿Cómo se toman los profesores tener un niño con altas capacidades en el aula?

R. Hay algunos que se lo toman muy bien, se interesan, se informan e, incluso, van a las asociaciones. Hay otros más reticentes por puro desconocimiento y dicen que esto es una moda. Pero no es ninguna moda, sino que hay que sacarlo a la luz. Los expertos aseguran que hasta un 15%-20% de la población tiene altas capacidades. Es decir, estamos hablando de que en un aula de 30 alumnos puede haber entre uno y cinco niños con altas capacidades.

P. ¿En qué caso se puede subir de curso a un niño con altas capacidades?

R. En el momento en el que hay una valoración de altas capacidades profesionales, se decide qué medidas se aplican a cada alumno. Lo más normal suele ser la aceleración de curso, en el caso de que el alumno quiera y esté preparado emocionalmente. Todos los casos que conozco han sido positivos. En los conservatorios de música, donde hay muchos alumnos con altas capacidades, se mezclan alumnados de muchos cursos y no hay jamás ningún problema, es más, les enriquece muchísimo. Por eso no entendemos que en los colegios haya tantas reticencias en acelerar un curso o dos en primaria. Cuando mi hijo iba a primaria los profesores me decían que mi hijo se aburría e incordiaba en clase, pero cómo no iba a incordiar si estaban repitiendo las vocales y él ya sabía leer. A veces, incluso, no basta con una aceleración. Hay que seguir haciendo un enriquecimiento curricular con ese alumno en las áreas que esté interesado.

P. Pero, emocionalmente, ¿no les puede trastocar que les suban de curso?

R. A los niños con altas capacidades les gusta mucho más estar con niños mayores. Suelen buscar, de hecho, amistades mayores que ellos.

P. Decía antes que muchas veces estos alumnos se aburren en clase…

R. Es normal si estás repitiendo durante una semana una misma cosa. Para mí, que se me daba muy bien la música, era horrible estar tocando la misma canción de flauta todo el trimestre para que el resto de los alumnos se aprendiera la canción y poderla tocar en Navidad. Yo la aprendía a tocarla en cinco minutos y, aunque entendía que los demás no tenían esa facilidad, no podía estar todo el trimestre sin hacer nada en clase de música. Eso no debería ser así.

P. Siempre se ha dicho que hay mucho fracaso escolar entre alumnos con altas capacidades, ¿eso es verdad o es un mito?

R. Es verdad, se habla de entre un 35% y un 50% de fracaso escolar, lo cual no significa que luego de adulto esa persona no vaya a tener éxito en su vida. Yo misma soy un caso de fracaso escolar. Abandoné los estudios porque ya no podía más y no me ha ido mal en la vida. La desmotivación es todo. En mi caso dije que no podía con cinco años más. Era una tortura para mí. Quería algo donde yo fuera partícipe de mi propia educación. Aprender lo que a mí me gustaba y hasta donde yo quería, y no lo que me marcaban constantemente. Esa ha sido mi gran caballo de batalla.

P. Y los padres. Entiendo que muchos se quedarán descolocados con un hijo con altas capacidades.

R. Un niño con altas capacidades es un niño normal, pero muchos padres lo primero que sienten es miedo. Cuando un profesor les comunica que a lo mejor su hijo tiene altas capacidades y se le podría hacer una valoración, muchos contestan que no, porque quieren que su hijo sea normal. Eso es respetable, hay que dar un tiempo de maduración a los niños y a los padres para asimilarlo. Sobre todo, las madres tienen miedo a que se les señale, a que les exijan ser el alumno perfecto, a que esas potencialidades se pierdan y no estar a la altura.

P. Más allá de lo académico, ¿cómo es la adaptación de las niños con altas capacidades a su entorno?

R. Hay estudios de todo tipo. Los más importantes aseguran que el 70% de las personas con altas capacidades no tienen problemas de adaptación. Los problemas surgen cuando hay un entorno que no valida esas diferencias o que no acepta esas potencialidades.

P. Y de mayores, ¿son adultos adaptados?

R. La mayoría, sí. Otros, no tanto. Algunos lo pasan muy mal en trabajos en los que no pueden desarrollar su potencialidad o creatividad, con problemas de ansiedad o depresión… Por eso es tan importante el entorno y mantener despierta esa potencialidad y creatividad.

P. Aseguráis en su libro que estas personas son altamente sensibles.

R. Sí, es un rasgo de la personalidad, pero eso no es sinónimo de fragilidad ni de desestabilidad. Es tener simplemente un nivel mayor de percepción, de profundidad de pensamiento, de empatía. Por eso es tan importante atender el lado académico como el lado emocional y de la sensibilidad. La percepción de estímulos tan desarrollada, cuando hay mucha gente o hay mucho ruido, lo que hace es que nos saturemos antes que el resto. Por eso a veces nos llaman raros, porque no nos gusta ir a sitios concurridos, porque nos cansamos y nos gusta estar tranquilos, disfrutando de nuestra soledad y en silencio.

P. ¿Sufre más una persona con altas capacidades?

R. Diría que sufre igual, pero por cosas diferentes. Un niño con altas capacidades sí se plantea mucho sobre la existencia, sobre dios, sobre la muerte, sobre el universo, temas filosóficos. Tienen siempre esa cosa de querer entender, de ir más allá…

P. Hablan en el libro de la gran capacidad de liderazgo de las personas con alta capacidad. ¿Están destinadas a hacer grandes cosas de adultos o no tiene por qué?

R. No tienen por qué. Lo que tienen hambre es de saber, de ir a las cosas hasta el fondo, casi obsesivamente. Si tienen cuatro libros, se los leen todos a la vez. Tienen necesidad de devorar la información que les interesa. Pero eso es placer para los sentidos.

P. Da la sensación que exprimen la vida a tope.