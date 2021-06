María, la nota más alta de selectividad con un 14: "Quiero ser escritora, me encanta Stephen King"

María Cuadrado asegura que estudiará Traducción e Interpretación, pero su meta es ser escritora

La estudiante es bilingüe y va a firmar con una editorial para publicar su segundo libro en inglés

La principal preocupación de los estudiantes cuando llega selectividad es sacar la nota necesaria para entrar en la carrera soñada. María Cuadrado, de 17 años, no la tiene. La razón es tan sencilla como apabullante: ha conseguido la máxima nota posible, un 14. Detrás de ese sufrido número hay un 10 de media en primero y segundo de bachillerato, así como otro en la EBAU y varios días sin dormir bien. “Ahora pegaré ojo, descansaré y estaré con amigos y familia”, dice en una entrevista con NIUS.

"Me pone nerviosa que aún no haya solicitado plaza, pero hay tiempo", comenta poco después. Su vida es un frenesí. Con solo 17 años de edad ha conseguido lo que muchos otros tardan décadas o ni siquiera logran. No es solo la nota, detrás de una personalidad risueña y afable están el bilingüismo, un libro autopublicado en inglés y una firma pendiente con una editorial. Completó el bachillerato de ciencias en el IES Vega de Mijas en Málaga, pero a mitad del ciclo reconoció que lo suyo eran las letras. Su ídolo es Stephen King y sueña con un best seller.

Pregunta. ¿Cómo reaccionó cuando le comunicaron la nota?

Respuesta. En la vida lo habría imaginado. Mi abuela siempre decía: "Tú vas a sacar la máxima nota". Yo le contestaba que eso no le ocurre a la gente normal, como yo. Preparé el examen lo mejor que pude y salí contenta. Mis cálculos estaban en un 13 siendo optimista. Quizás no lo estaba siendo de verdad. Esta noche he soñado que hacía otra vez selectividad, horrible (se ríe).

P. ¿Y su familia y amigos?

R. Están muy contentos. No se lo esperaba nadie. Mis padres están muy orgullosos, al igual que mis amigos. Todos están siendo muy simpáticos conmigo.

P. Ahora llega el momento de elegir carrera.

R. Quiero hacer Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga, pero quiero ser escritora. La carrera es para tener un medio con el que mantenerme hasta que pueda hacerlo con la escritura. Actualmente tengo ingresos porque publiqué mi primer libro en 2020, está en inglés y se llama Beyond, pero no me da para vivir. Hay un contrato pendiente de firma con una editorial de India para publicar otro a finales de verano. Tengo casi seis escritos, uno publicado y otro está al caer.

P. El inglés, ¿de dónde le viene?

R. Tengo familia en Escocia y Estados Unidos. Cuando venían a casa había mezcla de idiomas. Aparte del colegio y de los certificados de Cambridge, el inglés despertó mi interés. Descubrí la música de Taylor Swift y aprendí muchas palabras. Luego empecé a ver la televisión y a leer en ese idioma. Además, he tenido amigos británicos.

P. Todo con 17 años, hay gente que tarda una vida en conseguirlo.

R. Intento hacer las cosas que amo lo mejor que puedo. Simplemente me cunde el tiempo. Duermo poco y no paro quieta. Soy multitarea. Por ejemplo, cuando estoy en una sala de espera escribo un capítulo.

P. ¿Quiénes son sus referentes?

R. Me encanta Stephen King, es mi ídolo. Es admirable, un autor buenísimo por cómo entiende la escritura. También lo es Harper Lee, con Matar a un ruiseñor. No son clásicos, pero cuando era pequeña leí Harry Potter; los últimos de la saga, en inglés. J.K. Rowling fue el principio.

P. ¿Se imagina un best seller?