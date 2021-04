Patricia Álvarez, filóloga: "Los niños de países donde ven la tele con subtítulos aprenden mejor otros idiomas"

R: Las pantallas forman parte de nuestras vidas desde hace tiempo. También los niños están expuestos a las nuevas tecnologías. La idea es que, ya que ven la televisión, ¿por qué no hacerlo directamente en una lengua extranjera? Si lo hacemos desde edades tempranas, no encontraremos resistencia por su parte porque lo i nteriorizarán como algo natural.

R: Servir ejemplo para nuestros hijos es muy importante porque da coherencia a nuestro discurso educativo. Sin embargo, esto debemos hacerlo si creemos en ello y no por obligación. En cualquier caso, los adultos con menores pequeños no solemos disponer de mucho tiempo para ver la televisión durante el día y lo hacemos cuando los niños ya están acostados. Por supuesto, tampoco es obligatorio que los padres ni las madres se sienten a ver las mismas emisiones que sus hijos, pero en ocasiones lo hacemos para compartir tiempo con ellos.

P: ¿Si no saben leer, puede ser que interpreten la historia como no es?

No se trata de ponerse delante de la televisión todos los días con materiales diferentes, sino de que exista repetición porque esto ayuda a que los niños se orienten fácilmente gracias a los personajes, los temas y las situaciones, aunque no entiendan lo que se dice. A medida que vayan viendo episodios parecidos, irán interiorizando palabras y comprendiendo mejor más detalles del argumento.

P: ¿Y si los padres no tienen ni idea del idioma? Si los niños no saben leer, y le preguntan ¿qué ha dicho o qué quiere decir? ¿Alguna forma de gestionarlo?

R: La gran mayoría de los niños están más que acostumbrados a suplir aquello que no entienden porque lo hacen a diario. Esto significa que, de forma natural y gracias al contexto, pueden interpretar mensajes, aunque no comprendan todas las palabras. En cuanto a los medios audiovisuales ocurre lo mismo. De todas formas, es natural que los padres no podamos responder a todas las dudas que plantean nuestros hijos. No todos los padres somos profesores de Inglés, al igual que no lo somos de Dibujo ni de Canto y esto no impide que cantemos con nuestros hijos.