Silvia Carrascal, experta en políticas educativas, sobre el nuevo currículum: "Es más importante la calidad que la cantidad"

En este contexto, la profesora e investigadora de la Facultad de Educación de la Complutense Silvia Carrascal (Gütersloh, Alemania, 1973) defiende una educación más de calidad para todos que de cantidad. "El objetivo no es eliminar o aligerar ciertos contenidos que son básicos. Lo que se plantea es cómo integrar esos contenidos en modelos de enseñanza más vivenciales, que los alumnos aprendan de manera práctica y que sean más activos en su propio aprendizaje para que el sistema sea mucho más inclusivo e integrador", asegura. Experta en políticas educativas, Carrascal apuesta por "no politizar los cambios cuando estos cambios son necesarios".

Respuesta . Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de currículum es el contexto en el que se está desarrollando. ¿Cómo somos ahora mismo? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Está claro que ya no aprendemos como antes. Los cambios que ha habido hacen necesarios este análisis y rediseño de todos los modelos de enseñanza y aprendizaje. Nos enfrentamos a grandes retos educativos. La educación ha sufrido un gran impacto a gran escala. Durante la pandemia se ha puesto a prueba nuestra capacidad de resistencia del modelo educativo y hemos identificado algunas necesidades, como la formación del profesorado, los recursos tecnológicos, la importancia que tiene la formación continua de los docentes o la necesidad de adaptar los contenidos a los nuevos estilos de enseñanza que puedan personalizarse a cada uno de nuestros estudiantes. Es necesario un currículum más adaptado a lo que nos demandan las empresas y formar a personas emprendedoras, creadoras, innovadoras, diferentes y diversas. Me parece fundamental esta flexibilización de los currículums.

R. El mayor desafío ahora mismo es promover el aprendizaje que dote a los alumnos de habilidades y competencias. Lo cual no significa que hagamos desaparecer conceptos básicos. Ahora mismo la sociedad, que es muy tecnológica y digital, no acepta una formación que no tenga un enfoque multidisciplinar. Eso no quiere decir que desaparezca el dictado o las conjugaciones sino que las integra en una forma de trabajar mucho más interdisciplinar y entre áreas. Si tratamos de buscar un espíritu emprendedor y proactivo del alumno por encima de la adquisición de contenidos -a los que tenemos mucho más fácil el acceso que antes con la digitalización del aprendizaje-, es un buen planteamiento. Lo importante es que esos currículums permitan dotar a su alumnado de herramientas y habilidades que se acerquen más adecuadamente a su experiencia y, por tanto, al conocimiento. El aprendizaje experiencial puede integrar perfectamente estos contenidos básicos. Lo importante es recuperar la calidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades en el planteamiento que hacemos. Cada alumno es un agente diferente que participa en un modelo de aprendizaje y enseñanza que no puede ser igual para todos y que tiene que tener una cierta flexibilidad a la hora de ponerse en práctica.