España, récord en sobrecualificación: "Doy una patada y me salen 100 ingenieros, pero ni un solo técnico"

"Lo que demanda el mercado son técnicos y en este país no hay. Como me dijo una vez una persona de recursos humanos de una empresa importante: 'Para buscar un ingeniero, doy una patada en una piedra y me salen 100 y les puedo pagar 1.000 euros, pero a un buen técnico, no lo encuentro. Y si lo encuentro, le tengo que pagar 3.000", explica este profesor.