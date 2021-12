Espantada de las aulas ante la Navidad: las familias no llevan a sus hijos al colegio por miedo al covid

Las ampas piden que se actualicen los protocolos de los centros escolares en función de la situación epidemiológica del momento

Los sindicatos de profesores exigen que se tomen las medidas de protección del curso pasado

"Hemos dejado hoy en casa a mi hijo porque me da pánico que se contagie tal y como está el panorama", reconoce Daniel, padre de un niño de quinto de primaria. "Cada vez se oyen más casos positivos. Da la sensación que el círculo se estrecha y que como no nos aislemos, vamos a acabar contagiándonos todos", explica.

Como esta familia, son muchos los padres que este lunes han decidido dejar en casa a sus hijos ante el temor de que puedan contagiarse o acaben siendo contacto estrecho de un positivo que les obligue a confinarse. En algunos centros, la espantada de las aulas ha sido tan masiva que los propios docentes han comunicado a las familias que les es imposible avanzar en el temario ante la falta de asistencia de la mayoría de alumnos.

Con una incidencia disparada de contagios entre la población menor de 12 años de más de 700 casos y a falta de cuatro días para Nochebuena, el miedo a arruinar los encuentros familiares en estas fechas es cada vez mayor. Sólo la semana pasada había en España 2.056 aulas en cuarentena, el 0,49 del total; nadie duda de que esta semana puedan ser muchas más.

Los menores de 12 años han estado hasta ahora sin vacunar por lo que han estado más expuestos al virus. La campaña para inmunizarles comenzó el pasado 15 de diciembre. A fecha de este lunes, el 5% ha bía recibido ya el pinchazo.

Alejandro de 10 años también se ha quedado en casa. "Ahora mismo no me la quiero jugar. Tenemos pensado ir a ver a los abuelos a Alicante y me quiero asegurar que no vamos contagiados. Y el colegio ahora mismo está lleno de casos", señala su madre.

Colegios con las manos atadas

Este domingo muchos colegios informaban a las familias de la situación que estaban sufriendo. Salud Pública no ha cambiado los escenarios y los centros se sienten con las manos atadas. "En un mes hemos tenido que confinar 14 aulas y estamos pendientes de otras seis", informaba este domingo a las familias en un comunicado un colegio de Madrid al tiempo que explicaba que entendía que los padres no llevasen a sus hijos aunque el colegio siguiera abierto.

Otro centro escolar madrileño aclaraba que posponía los exámenes programados para después de las vacaciones y que aquellos que prefirieran quedarse en casa podían seguir las clases online. Y otro más notificaba que iba a proporcionar trabajo a aquellos alumnos cuyas familias decidieran no llevarlos al centro estos últimos tres días lectivos.

En Madrid, fuentes de la Consejería de Educación señalan a NIUS que esta comunidad "no ha enviado ninguna instrucción ni recomendación a los centros educativos para acortar el periodo lectivo antes del comienzo de las vacaciones de Navidad". Por lo tanto, no hay cambios y el último día oficial lectivo será el miércoles 22.

Protocolos no actualizados

Las ampas de padres se quejan de que no se estén actulizando los protocolos en función de la situación epidemiológica de cada momento. "Hay 175 días lectivos que se deben cumplir, por eso debería haber una alternativa. Si hay una situación como esta de tantos contagios, tendría que haber una respuesta clara de la Administración y una alternativa a la misma", señala Carmen Morillas, portavoz de CEAPA, a NIUS. "Debe haber alguna respuesta, algo. Los docentes no pueden intentar salvar una situación sin tener unas instrucciones de las consejerías de Educación, eso no puede ser", añade.

No es el caso de los institutos, con alumnos de más de 12 años, la mayoría vacunados, donde los casos están "siendo puntuales", asegura Esteban Álvarez, presidente de Adimad, la asociación de directores de secundaria y FP de Madrid. "El problema lo estamos teniendo con los profesores con hijos pequeños confinados que no están pudiendo dar sus clases", explica. "La sensación es que hay una explosión de casos, algo se está haciendo mal este curso cuando el año pasado se pudo contener tan bien los contagios en los colegios y este no", asegura.