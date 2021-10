Estudiantes ‘tenaces’: ¿se puede entrenar la fuerza de voluntad?

Pero de repente ha irrumpido en la escena un nuevo actor: la tenacidad, el grit . Seguramente la mayoría de los lectores no hayan oído jamás esta palabreja, que pasamos a explicar.

El grit no es solo esfuerzo ni solo interés, es una combinación de ambas que permite a los estudiantes alcanzar el éxito académico. Hay muchos a quienes les apasiona el piano pero se rinden fácilmente cada vez que tratan de aprender a tocarlo, no tienen madera de grittiers.

Para lograrlo es clave enseñar a los estudiantes la gestión de los desafíos : que los vean como situaciones que se pueden asumir y superar con el tiempo y con esfuerzo. Por ejemplo, ante una situación de suspenso en un examen, el estudiante puede hacer atribuciones externas, como pensar que esa asignatura no es lo suyo o que el profesor le tiene manía. Sin embargo, si logramos que reconozca que simplemente necesita más esfuerzo por su parte aumentaremos la probabilidad de que tome las riendas de su comportamiento. De ese modo, empezará a ver los frutos de su esfuerzo, despertando el interés cuando las cosas vayan mejor.

No es la idea de que con esfuerzo siempre se llega, pero sí de que sin esfuerzo nunca se llega . El esfuerzo y la perseverancia son la gasolina que alimenta al talento.

Seguro que el lector estará pensando que esto de la tenacidad no es otra cosa que la fuerza de voluntad y de carácter de toda la vida y no está solo en ese pensamiento. Muchos expertos consideran que no es nada nuevo, meros conocimientos clásicos con un empaquetado actualizado, vino viejo en odre nuevo, algo parecido a lo que ya pasó en su día con otros conceptos como la inteligencia emocional.