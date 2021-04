El 21% de los estudiantes universitarios con discapacidad dice haber sufrido discriminación

El 21 % de los alumnos con discapacidad afirma haber sentido discriminación en alguna ocasión durante sus estudios , sobre todo por problemas con los profesores -faltas de respeto o mala actitud- y por dificultades de accesibilidad, desde exámenes no adaptados y falta de adaptación curricular a barreras arquitectónicas.

Elaborado por la Fundación Universia, con el apoyo de la Fundación ONCE, la CRUE Universidades Españolas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Real Patronato sobre Discapacidad, el informe refleja que a raíz de esta situación, muchos de estos alumnos han encontrado nuevos obstáculos para continuar con sus estudios desde casa.

Inclusión dentro y fuera de las aulas

Según De Andrés, las principales razones “están relacionadas con algún tipo de problema con el profesorado, tales como faltas de respeto, falta de atención a sus necesidades, mala actitud, etc. (38,2%), o con problemas de accesibilidad, tales como barreras arquitectónicas, exámenes no adaptados, falta de adaptación curricular, etc. (37,9%)”.